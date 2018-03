Srpska redakcija RTV Kosova pozitivan primer ženske ravnopravnosti

Pored brojnih izveštaja gde se navodi da žene na Kosovu nisu u potpunosti ravnopravne sa muškarcima, posebno zbog toga što je na rukovodećim mestima vrlo malo žena, ipak postoje i pozitivni primeri. Jedan od njih je srpska novinarska redakcija kosovskog javnog servisa - Radio televizija Kosova (RTK).

Srpska redakcija prvog programa Radio televizije Kosovo postoji već 19 godina. Ovde radi četvoro novinara. Među njima jedan muškarac. Na čelu radakcije uvek je bila žena. Tako je i danas. Mirijana Marinković novinrstvom se bavi skoro 10 godina. Od pre nekoliko meseci urednica je srpske redakcije RTK 1.

"Jedan od mojih prvih terena tada bio je povratak Srba, raseljenih Srba, u selu kod Istoka. Tada sam imala priliku da vidim raseljene Srbe kako se vraćaju, bukvalno, pod šator. Želju tih ljudi da se vrate na svoje ognjište, u svoje selo, je nešto što nije mogao svako da vidi - nije mogao neko ko je pravnik, ko je ekonomista, to smo mogli samo mi novinari koji smo bili prisutni”, kaže za Glas Amerike Mirjana Marinković.

Taj događaj je kako kaže bio preloman trenutak kada je i definitivno odlučila da se bavi novinarstvom.

“Iako sam upisala novinarstvo sa 18 godina nisam imala baš predstavu šta je to, mislila sam da je moj posao da budem lepa, ažurna pred kamerom – da je to novinarstvo. Zapravo, kad vi doživite tako nešto, kad u jednoj slici vidite i radost, i tugu, i plač i želju za povratkom, ja sam tog terenutka shvatila, da život nije ružičast, da je novinarstvo ozbiljan poziv i to je nešto što je prelomilo kod mene - odrasla sam tog trenutka. Tako da sam tada shvatila da novinarstvom želim da se bavim celog svoj života, da je to nešto što je privilegija'', rekla je urednica srpske redakcije RTK1.

Pored Mirjane novinarsku ekipu ove redakcije čine i Jelena Ristić, Mirjana Radovanović i Nenad Radomirović, koji kaže da se ni u kom slučaju ne oseća ugroženim što je jedini muškarac u desku.

''Ne, naprotiv, mogu da kažem da sam i počastvovan što radim sa više žena u redakciji. Radio sam i imao za urednika i muškarca i ženu, mislim da tu nema neke velike razlike, mislim da je bitnije kakav je ko čovek. Ja ne pravim tu neku razliku između žena i muškaraca'', kaže Radomirović.

Pored redakcije na srpskom jeziku, na prvom kanalu Radio televizije Kosova postoje i redakcije na albanskom, bošnjačkom, turskom, romskom, aškalijskom i goranskom jeziku i u većini njih takođe rukovode žene. Glavna urednica svih nevećinskih redakcija javnog servisa Kosova takođe je žena - dugogodišnja novinarka Rabiša Muhadžiri. Ona smatra da žene mnogo bolje rade novinarski posao od muškaraca.

''Iako još nemaju dovoljno razumevanja sa muške strane ili od kolega novinara, mislim da su žene bolje u ovoj profesiji. Bolje su zbog toga što možda žena novinarstvo gleda iz nekog ženskog ugla, znači žene ide u detalje, sve vide, analiziraju bolje svaku vest i sposobnije su u smislu da ima više razgovaraju sa drugim kolegama i mislim da je to prednost“, kaže Rabiša Muhadžiri.

Mirjana je najmlađa urednica svih sedam redakcija javnog servisa Kosova. Njene kolege su, iako nije bas uobičajeno, pristale na našu molbu da od 1 do 5 ocene svoju urednicu.

''Mirjana je pre svega drug, nakon toga je i šef. Daću joj četvorku zato to znam da svako može da bude bolji u onome što radi. Četvorku joj dajem i zato što je jako impulsivna, reaguje, ali na kraju dana se možda pokaje i uvek će da vam kaže – izvinite. Zna šta radi i zna šta traži od nas", kaže Mirjana Radovanović.

''Ajde nek bude zlatna sredina, trojka. Ja i Mirijana smo radili zajedno i kao novinari. Urednica je postala pre 6 - 7 meseci. Dajemo joj vetar u leđa da bude još bolja'', kaže Nenad Radomirović.

''Veliki je entuzijasta, voli svoju profesiju, dobra je u saradnji sa svim kolegama, ne samo u srpskoj redakciji, nego i sa kolegama iz drugih redakcija”, rekla je Rabiša Muhadžiri.

Koncept programa srpske redakcije na RTK 1 se od samog početka rada nije menjao. Svakog radnog dana na ovom kanalu emituju se vesti od petnaestak minuta. A magazinska emisija ‘’Nedeljni kolaž’’ emituje se jednom nedeljno i traje 45 minuta. Pored srpske redakcije na RTK 1, u okviru javnog servisa Kosova postoji i RTK 2 kanal, koji dnevno proizvodi i emituje više od 80 odsto programa na srpskom jeziku.