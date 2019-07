Srebrenica: Komemoracija i sahrana 33 žrtve genocida

U Memorijalnom centru Potočari 11. jula, na 24. godišnjicu genocida u Srebrenici, održana je komemoracija, klanjana dženaza i obavljen ukop 33 žrtve genocida.

Iz Komisije za traženje nestalih osoba kažu da niti od jedne od 33 žrtve koje će biti ukopane danas u Potočarima nisu pronađeni kompletni ostaci.

“Najmlađa žrtva koja će biti ukopana u Potočarima ove godine jeste Osman Cvrk, rođen 1979. godine. On je u momentu ubistva bio maloljetan, imao je 16 godina”, rekla je za BIRN BiH glasnogovornica Komisije Emza Fazlić.

Povodom 24. godišnjice genocida u Srebrenici oglasio se američki sekretar Mike Pompeo, rekavši da američki narod pridružuje građanima BiH u čast sjećanja na više od 8.000 nevinih žrtava.

Intoniranjem himne počela je komemoracija u Memorijalnom centru Potočari.

Hamdija Fejzić, zamjenik načelnika Općine Srebrenica i predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje 24. godišnjice genocida u Srebrenici, poziva na otkrivanje informacija o masovnim grobnicama.

„Želimo ih pronaći i ovom prilkom pozivam naše komšije da nam pomognu”, rekao je Fejzić, koji je od visokog predstavnika Valentina Inzka zatražio da iskoristi ovlasti i proglasi Zakon o zabrani negiranja genocida.

Nedžad Avdić, koji je preživio genocid u Srebrenici, u obraćanju je rekao da njegova obaveza o tome svjedočiti pogotovo u vremenu kada je na snazi institucionalno negiranje genocida.

„U tom dobro organizovanom sistemu ubijanja u julu 1995. dešavaju se i greške. Greška kada vojnik odbije da prekontroliše da li su svi strijeljani i mrtvi. Ja sam njihova greška”, kaže Avdić.

​Carmel Agius, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove pravnog nasljednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, rekao je da upravo Tribunal u Hagu donio prve presude u kojima je zaključeno da je u Srebrenici počinjen genocid.

Van sumnje, kaže Agius, utvrđeno je da genocid pažljivo planiran, a rezultat toga su ubistva više od 8.000 ubijenih muškaraca i dječaka.

Tijela su potom iz primarnih grobnica otkopavana i prebacivana u sekundarne i tercijarne grobnice, kaže on.

„Vi koji se preživjeli užase 1995. osjećate njegove posljedice i u svojim svakodnevnim životima i kao da to nije bilo dovoljno trpite bezdušne uvrede onih koju negiraju da se genocid nije desio unatoč obimnim dokazima i presudama međunarodnih sudova”, kaže Agius.

Šefik Džaferović, član Predsjedništva BiH, kaže da se jedino prihvatanjem istine može graditi međusobno povjerenje.

Hiljade ljudi danas u Potočarima prisustvuju obilježavanju 24. godišnjice od genocida u Srebrenici i ukopu 33 žrtve.

Do sada je ukopano 6.610 žrtava genocida u Srebrenici počinjenog u julu 1995. godine.

Nakon što su snage bosanskih Srba 11. Jula 1995. godine ušle u Srebrenicu uslijedila su masovna ubistva muškaraca i dječaka.

Ubijeno je više od 8.000 ljudi. Traga se za oko još 1.000 ubijenih.

Nermin Ćatić godinama traga za svojim bratom Ninom, ratnim izvještačem iz Srebrenice. Nermin nekoliko puta godišnje dolazi iz Švedske, sve u nadi da sazna gdje su posmrtni ostaci njegovog brata.

"Kontam nešto ću čuti novo. Nešto će se novo desiti. Neki haber će doći. Kad dođem ovdje nekako sam bliže Nini, iako on nije pronađe. Ali, nadam se opet, ipak, nada zadnja umire. Možda će biti ružno da kažem, ali nemojte me pogrešno shvatati, ali ponekad zavidim ljudima koji su pronašli svoje najbliže. Neka su pronašli, Bogu hvala da su pronašli, ali godina za godinom, čovjek se zapita: 'Bože, kada ću ja naći?! Da li će mama to doživjeti?' To je to što me proganja", priča Ćatić za Radio Slobodnu Evropu.

Haški tribunal i sudovi u BiH, Hrvatskoj i Srbiji do sada su osudili ukupno 47 osoba na 704 godine zatvora i četiri doživotne kazne, podatak je BIRN-a BiH.

U razgovoru za BIRN BiH haški tužilac Alan Tieger kaže da dosadašnje presude za Srebrenicu predstavljaju “pobjedu pravde”, posebno uzimajući u obzir da je veliki broj “visokorangiranih počinilaca osuđen za ovaj zločin”.

Poruku povodom obilježavanja 24. godišnjice genocida u Srebrenici uputio je i američki ambasador u BiH Eric Nelson.

Bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović poziva one koji znaju lokacije masovne grobnica da prekinu šutnju i dostave informacije.