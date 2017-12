Srbija - zemlja odličnih novinara i loših medija

Srbija ima odlične, možda i najbolje istraživačke novinare, ali nema medije. Nasuprot nekolicini malih, gerilskih nedeljnika i istraživačkih portala koji predstavljaju oazu slobodnog novinarsta i koji su ostavljeni jer ne smetaju vlastima, javno mnjenje formiraju komercijalne televizije, koje vlasti kontrolišu putem kontrole tržišta oglašavanja, odnosno reklama. Zato je ključna pozicija javnog servisa, koji svi građani plaćaju i od kog imaju pravo da zahtevaju pun profesionalizam i nezavisnost, rečeno je između ostalog na tribini "Kome i zašto odgovara medijski mrak u Srbiji" koji je u organizaciji pokreta Novi optimizam i Građanske akcije Pančevo održan u pančevačkom klubu "Kupe", na početku predstavljenog kao "poslednjoj slobodnoj teritoriji u nekada slobodnom Pančevu".

Mediji bi trebalo da budu korektiv društva i vlasti, budno oko koje bdi nad društvom i politikom, kritičko oko koje posmatra i pokušava da smerava procese prema tome da društvo postane bolje, rekla je Vesna Mališić, urednica nedeljnika Nin.

"Tu idealističku funkciju mediji su odavno izgubili, onda kada su političari shvatili da su mediji odlično sredstvo za osvajanje vlasti i kada su ih se dokopali. Pitanje slobode medija je samo pitanje ko može da se istrgne iz tog zagrljaja smrti", rekla je Mališić i ocenila da mediji sve više izlaze iz prostora novinarstva i postaju sredstvo puke političke propagande.

"Zato nam je ovakvo i društvo. Ako imate medije koji prate logiku vlasti, a ne logiku i potrebe društva, onda imate patološku situaciju, jer vam stvarnost i društvo nisu važni, već samo ciljevi osvajanja vlasti", rekla je ona.

"Ne znam šta ljudi misle čime to mediji mogu da uzvrate, mediji nisu uzrok bilo čega, nego posledica. Drugo su gerilski mali mediji, što su postali NIN i Vreme, mi, KRIK, Insajder, BIRN i osatali koji su prst u oko režimu. Mi smo male operacije, ako hoćete da se igrate TV to je skupa igračka. A koji su izvori para ovde? Tajkuni i država", rekao je Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo (CINS).

Prema njegovim rečima, mediji se, još od vremena demokratske vlasti, kontrolišu preko marketinških agencija, koje kontrolišu tržište oglašavanja i time glavne izvore prihoda medija. On je podsetio na slučaj tabloida Kurir, koji je, nakon što je "okrenuo ćurak" i počeo da napada aktuelnu vlast, "u roku od dva dana izgubio sve ugovore. Ne neke, nego sve".

On se usprotivio tezama u javnsti da ne postoji novinarska solidarnost. "Novinari su proneli baklju slobode (90-ih godina). Nije ubijeno troje lekara, pekara ili političara. Ubijeno je troje novinara", rekao je Čečen.

Podsetio je i na najprestižnije nagrade koje su istraživački portali iz Srbije dobili na evropskom, pa i svetskom nivou. Mi ovde imamo istraživačke novinare koji su u svetskom vrhu, ako ne i najbolje. Ono što nemamo su mediji, ocenio je Čečen.

Vesna Mališić je ocenila da su televizije te koje kreiraju javno mnjenje. "Prevarili smo se kad smo mislili da će privatizacija da reši pitanje slobode medija, samo smo upali u novu klopku. Ali, imamo RTS. Naša ključna stvar je da se izborimo da RTS radi svoj posao, to građani mogu, jer svi to plaćamo, oni bi trebalo da rade kako građani traže. Ključ slobodnog novinarstva je to, o ostalim TV ne možemo da govorimo jer je u pitanju divlje novinarstvo", rekla je.

"Oaze" slobodnog novinarstva, nastavila je, uterane su u male tiraže i sajtove. Oni koji žele da se bave slobodnim novinarstvom ostavljeni su kao odličan izgovor vlastima da u Srbiji postoje slobodni mediji, ali oni suštinski ne mogu da ugroze vlast. "Ne možemo sa ovim tiražom da dobacimo do granice koja može da ih ugrozi. Ako dobacimo, odmah će naći način da nas suzbiju", rekla je Vesna Mališić.

Kolumnista Vremena Teofil Pančić se, međutim, usprotivio ideji preterane kritike RTS-a. On smatra da današnja uređivačka politika RTS-a nervira i aktuelnu vlast, kojoj nije dovoljno to što ih javni servis ne napada, već bi želeli da on otvoreno lobira u njihovu korist, kao što to radi Pink.

"Moraš da se valjaš u blatu sa njima... Kad protestujete protiv rukovodstva RTS-a, znajte da će Vučić rado da ih najuri i dovede još gore", rekao je Pančić i podsetio na nedavnu promenu u Radio Beogradu na čije čelo je dovedena osoba potpuno nepoznata u novinarskim krugovima.