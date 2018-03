Srbija treba da pristupi STO tokom pregovora, a pre ulaska u EU da odobri trgovinu GMO

U najboljem je interesu Srbije da što pre postane članica Svetske trgovinske organizacije, što je jedno od merila za zatvaranje poglavlja 30 u pregovorima sa Evropskom unijom, a do ulaska u punopravno članstvo potrebno je da ukine kompletnu zabranu trgovine genetski modifikovanim proizvodima (GMO), rečeno je u utorak na konferenciji "Otvaranje poglavlja 30 - šta nam predstoji?", koji je organizovao Centar za međunarodne i bezbednosne poslove - ISAC fond.

Do kraja marta Srbija će biti spremna za otvaranje još pet poglavlja u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, rekla je šefica pregovaračkog tima Srbije za pristupanje EU, Tanja Miščević, prenosi FoNet.

Ona je na konferenciji o otvaranju poglavlja 30 precizirala da će peto biti poglavlje 17 o ekonomskoj i monetarnoj politici, koje će biti spremno do kraja meseca.

Govoreći o poglavlju 30 koje se odnosi na spoljne odnose, Miščević je rekla da će biti održano nekoliko video konferencija sa predstavnicima EU radi informisanja o očekivanjima u ispunjavanju uslova za zatvaranje tog poglavlja. Srbija je, podsetila je, dobila dva osnovna merila za zatvaranje poglavlja 30 - članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i izradu akcionog plana za usklađivanje sa pravnim tekovinama EU.

STO u svom članstvu ima i EU i svaku pojedinačnu članicu Unije i prilikom njenog širenja se traži da nove članice Unije postanu i članice STO, rekla je Miščević. "U našem je najboljem interesu članstvo u STO i nadam se da će rasprave indukovane otvaranjem poglavlja 30 biti uspešno nastavljene", rekla je Miščević.

Srbija, nastavila je, mora da dokaže da se ponaša kao članica, a za takvu procenu potrebno je bar godinu dana za takvu procenu.

Rasprava o članstvu u STO će nesumnjivo zahtevati dodatne razgovore i objašnjenja, a jedno od pitanja koje može da otvori ozbiljnu političku raspravu jesu bilateralni sporazumi o slobodnoj trgovini, kazala je ona. Srbija će do kraja marta poslati u EU pregovaračku poziciju i za poglavlje o ekonomskoj i monetarnoj uniji, čime će u potpunosti biti spremna za otvaranje pet poglavlja.

Srbija je pregovaračko poglavlje 30 otvorila sredinom decembra 2017. a pored članstva u STO drugo merilo za njegovo zatvaranje je predstavljanje Akcionog plana za uskladjivanje zakonodavstva i medjunarodnih sporazuma s pravnim tekovinama EU i jačanje administrativnih i kontrolnih kapaciteta za sprovodjenje tih tekovina.

Podsetivši da je okvirni rok za pristupanje zemalja zapadnog Balkana 2025. godine, Miščević je istakla da to znači da svi pregovori moraju da se završe do 2023, jer je potrebno godinu i po do dve da sve članice EU i Srbija ratifikuju sva potrebna dokumenta i da se organizuje referendum o pristupanju Uniji. Nemamo previše vremena da ispunimo merila i završimo pregovore o članstvu u STO, upozorila je Miščević.

Dopustiti trgovina GMO, ne i uzgajanje; kontrolu urediti zakonom

Šefica odseka za evropske integracije i ekonomska pitanja u Delegaciji EU u Srbiji Radica Nusdorfer rekla je da u Srbiji predstoji ukidanje kompletne zabrane trgovine GMO i okončanje pregovora sa četiri članice STO - SAD, Ukrajinom, Rusijom i Brazilom, prenose mediji.

Podsetimo, ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je nedavno da taj problem pravi jedna rečenica u Zakonu o bezbednosti hrane iz 2009. godine, kada je resorno ministarstvo poljoprivrede predvodio DS-ov Saša Dragin. Svetska trgovinska organizacija ne dozvoljava potpunu zabranu prometa kod svojih članica.

Zakonodavstvo EU podrazumeva strogu kontrolu GMO, a Srbija će njegovim usvajanjem biti mnogo zaštićenija, rekla je Nusdorfer. "Možete biti sigurni da je nešto bezbedno ako je autorizovano u EU". Do sada svi argumenti članica EU protiv takvih genetski modifikovanih proizvoda bili su odbačeni na naučnoj bazi, dodala je ona.

U cilju veće bezbednosti hrane, kao i većih mogućnosti za investicije i privredni rast, Nusdorfer je kazala da Srbija treba da radi na usvajanju zakona o GMO koji je najveća prepreka i poteškoća za pridruživanje STO. "Dozvoliti kontrolisanu trgovinu GMO mnogo je bolje nego da uvedete potpunu zabranu, a da nemate nikakvu kontrolu, što je trenutno situacija u Srbiji", rekla je Nusdorfer, dodajući da je samo trgovina, a ne i uzgoj GMO preduslov za članstvo u EU.

Prema njenoj oceni, članstvo u STO neće biti veliki izazov s tehničke tačke gledanja, jer je Srbija uradila "lavovski deo posla", ali može biti izazov s gledišta javnog mnjenja.

Tanja Dinkić, zamenica predsednika pregovaračke grupe za poglavlje 30 u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija ocenila je da se otvaranjem poglavlja ubrzava proces pristupanja STO.

Dinkić je podsetila da se Srbija obavezala da će pristupanjem u EU ukinuti sve sporazume o slobodnoj trgovini s trećim zemljama i da će otkazati ili izmeniti sporazume o ekonomskoj saradnji koji sadrže klauzulu najpovlašćenije nacije.

Srbija, dodala je, ima 127 sporazuma o ekonomskoj saradnji, od kojih oko 90 ima klauzulu najpovlaščenije nacije.

Srbija može da sklapa bilateralne sporazume sve dok ne postane članica EU, ali da ti sporazumi sadrže klauzule da prestaju da važe ulaskom u EU i da zemlje nemaju pravo da od Srbije traže kompenzaciju, rekla je ona.