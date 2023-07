Hoće li ministar Martinović snositi posledice zbog uvredljivih izjava?

Glasanje za smenu ministra policije Bratislava Gašića gotovo je u potpunosti ostalo u senci poruka Aleksandra Martinovića, ministra državne uprave i lokalne samouprave Srbije, koje je tokom skupštinske rasprave uputio poslanicima opozicije - pre svega Srđanu Milivojeviću iz Demokratske stranke.

Poverernica: Martinovićevi stavovi neprimereni i uvredljivi Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da su stavovi ministra Aleksandra Martinovića izneti tokom skupštinske rasprave neprimereni i uvredljivi za veliki broj građana i građanki. "Za mnoge od njih i veoma bolni", rekla je Janković. U izjavi Televiziji N1 Janković je ukazala da vrednovanje ili stigmatizovanje ljudi na osnovu toga da li i koliko imaju dece, osim što je zadiranje u privatnost, nedopustivo i predstavlja diskriminaciju po osnovu bračnog i porodičnog statusa.



"Neprimereno je da tako nešto bilo ko izjavi, a posebno kada se radi o ministru u Vladi kao nosiocu najviše funkcije. Iako članove Vlade i narodne poslanike štiti imunitet ne bi trebalo da, svojim izjavama, vređaju i omalovažavaju političke neistomišljenike ali ni bilo koga drugog", rekla je Janković. Podsetimo, ministar lokalne uprave i samouprave Aleksandar Martinović je tokom parlamentarne debate u utorak izrekao da poslanici bez potomstva kako je ukazao, umesto toga šetaju kućne ljubimce ili zlatne ribice - što je izazvalo burne reakcije u delu javnosti Srbije. Grupa nevladinih organizacija zatražila je njegovu smenu.

"To je jednini prihvatljiv i civilizovan ishod njegovog skandaloznog nastupa u Skupštini Srbije, kojim je najgrublje uvredio građane Srbije”, navedeno je u njihovom saopštenju.

Srđan Hercigonja iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, jedan od potpisnika zahteva za Martinovičevu smenu, kaže za Glas Amerike da je teško nabrojati koga su sve izrečeni stavovi uvredili.

Uverava da tako nešto nije dopušteno ni u jednoj demokratiji.

“To nije da neko eventualno opsuje, ili nije neko eventualno podigne glas, što se dešava u dijalogu ili debati. Malo su emocije i strasti veće. Ovde se radilo o jednom govoru u kojem je on izrekao jednu, pa skoro izjavu na ivici fašistoidnosti. Zaista jeste, jer vi kad se bavite takvim stvarima – neke od tih stvari smo imali prilike da vidimo i u prošlosti nažalost u nekim zemljama, gde dolazi politika kada krenete da se bavite time odakle ste, kojeg ste porekla, kako se zovete, da li imate decu, da li vaš životni stil preferira da imate pse, mačke. Ili eventualno da budete udati, oženjeni”, smatra Hercigonja.

Naglasio je da je Martinovićeva izjava izrečena u posttraumatskom kontekstu u kom srpsko društvo živi nakon dva nezapamćena masakra počinjena počektom maja.

Prema rečima advokata Jovana Rajića iz RERI-ja, organizacije civilnog društva koja je takođe potpisala zahtev za smenu ministra, Martinović se zbog svoje izjave nije pokajao.

Rajić je primetio da se ministar, još dok je sedeo u skupštinskoj sali, sve vreme podrugljivo smeškao poslanicima opozicije.

“Mislim da ni on sam nije u punoj meri svestan broja ljudi koje je uvredio, ali pre svega povredio ovakvom izjavom, koji iz bilo kog razloga nisu mogli ili nisu hteli ili nisu bili u prilici da imaju decu. Dakle, to je jedna anticivlizacijska izjava, neprimerena narodnom poslaniku, ali pre svega u ovom slučaju govorimo o ministru u vladi Republike Srbije, o delu izvršne vlasti. Tako da jedino što je prihvatljivo u ovoj situaciji jeste da on bude smenjen sa pozicije na kojoj se spletom nesrećnih okolnosti zadesio. Dakle, jedino što je prihvatljivo i jedino što je u ovoj situaciji normalno", smatra Rajić.

Sagovornik Glasa Amerike ističe da ne očekuje Martinovićevu ostavku zato što se, kako kaže, radi o moralnom činu - koji nije svojstven funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke.

Potpisnici zahteva za smenu Martinovića Saopštenje u kom traže smenu ministra državne uprave i lokalne samouprave Srbije potpisali su: Autonomni ženski centar

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Beogradski centar prava

Centar savremene politike

Crta

Evropski pokret u Srbiji

Građanske inicijative

Inicijativa za ljudska prava

Otvoreni parlament

Partneri Srbija

RERI-Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu

SHARE fondacija

Slavko Ćuruvija fondacija

Yucom-Komitet pravnika za ljudska prava

“Tako da sa te strane nemam nikakva očekivanja od njega. Oni koji treba da pokažu odgovornost i koji treba da ga smene to prosto moraju da urade iz više nego očiglednih razloga. Tako da sa te strane od njega ne očekujem bilo kakvu reakciju, osim ukoliko ne dobije naravno instrukciju da to uradi kako bi se ovaj problem rešio na iole bezbilan način za izvršnu vlast”, smatra on.

S obzirom na to da deo opozicionih stranaka u parlamentu nije dozvolio da se sednica nastavi sve dok ministar Aleksandar Martinović ne napusti skupštinsku salu, Srđan Hercigonja ističe da se radi o pobedi opozicije koja je prepoznala diskriminatornu izjavu i politički je, kako ocenjuje artikulisala taj slučaj.

“Opozicija je pokušala da to uradi kroz proceduralne razloge u skladu sa poslovnikom Narodne skupštine – to nije uspelo, tako da mi se čini da ovaj drugi metod je bio uspešan. Odnosno da je javnosti skrenuta pažnja da takav način i izjava kao što je bila izjava ministra Martinovića jednostavno nema mesta u društvu koje želi da bude demokratsko i u društvu u kome želimo da iskorenimo nasilje”, kaže sagovornik Glasa Amerike.

Srđan Hercigonja podseća da je pre svega nekoliko dana Aleksandar Martinović oštro napao studenta Pavla Cicvarića, koji je govorio na protestu “Srbija protiv nasilja”.

To je obrazložio tvrdnjom da se radi o sferi politike u kojoj se udarci ne samo zadaju, nego se moraju i primati.

“Ministar je ovde u slučaju studenta, iznoseći privatne podatke o njemu, njegovoj porodici grubo iskoristio svoju poziciju moći kako bi se obračunao ne samo sa njim i njegovom porodicom, nego kako bi se obračunao i sa mnogim drugim građanima, pre svega studenatima koji eventualno protestuju protiv nasilja i koji bi se eventualno usudili da govore na protestu protiv nasilja. Meni se čini da je u tom slučaju poruka bila veoma jasna, odnosno da je namera bila veoma jasna – evo kako ćete proći potencijalni budući govornici, studenti ili studentkinje”, kaže Hercigonja i ističe da posebnu težinu toj izjavi daje činjenica da je Martinović univerzitetski profesor i da su to poruke koje šalje svojim studentima.

Jovan Rajić ističe i da je predsednik parlamenta Vladimir Orlić pozvao šefove poslaničkih klubova na razgovor u svoj kabinet, ali tek za 15 minuta.

“Mislim da je on u tih petnaest minuta obavio konsultacije sa onim sa kim je trebalo i da je prosto tražio mišljenje da li treba da Martinovića udalji sa sednice ili ne... Verujem da se sve to ima veze sa dnevnopolitičkim temama, istraživanjem javnog mnenja. Dakle, neko je tamo izmerio da ovo nije dobro i da sada treba kontrolisati štetu i da zbog toga treba ostraniti Martinovića", kaže Rajić.

Upitan za komentar povodom toga što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za četvrtak u podne najavio obraćanje građanima, Rajić odgovara da nema velikih očekivanja.

“Apsolutno ne očekujem ništa jer ništa nismo dobili ni prethodnih godina od svih tih obraćanja. Očekujem da proba da sanira štetu koju je pretrpeo u prethodna tri dana”, zaključuje Rajić u izjavi za Glas Amerike.