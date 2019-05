Srbija raj za satiričare, humor kao dokaz da je neko protiv

Srbija raj za satiričare, humor će biti dokaz u budućnosti da je neko bio protiv svega što ne valja, a istovremeno je mnogima zamena za nesposobnost da sami nešto promene, rekli su Zoran Kesić, Vojislav Žanetić i Dragoljub Petrović na tribini "Televizijski humor i politika" u sklopu tribina "Nije filozofski ćutati" na Filozofskom fakulteta u Beogradu.

Humorističke emisije predstavljaju "najbolje od najgoreg", odnosno pregled najvažnijih informacija i ozbiljan je broj ljudi koji se preko njih informišu o tome šta se dešava u društvu, pošto se televizija inače sve manje gleda, rečeno je takođe na tribini.

Vojislav Žanetić, jedan od autora emisije PLJiŽ koja se emituje na TV N1 i preko JuTjub kanala, rekao je da humorističke emisije u skraćenoj verziji prenose informacije i da podsećaju na "pregled Lige šampiona".

"U jednoj sveopštoj apsurdiji, mi mu dođemo kao pregled toga. Ovo je čudna, neopisiva, najneopisivija zemlja", rekao je Žanetić ocenjujući da su satiričari postali "libela društva", ali je primetio i da se ljudi okupljaju "po mehurićima" društva i da se i na toj tribini okupila tačno određena publika, a da bi neka druga sasvim drugačije reagovala.

Ocenio je da će u budućnosti ostati svedočanstvo o dva društva - jednom koje je ćutalo i pristajalo i drugom koje nije. "Dijalog služi tome, a humor je najbanalniji oblik dijaloga u kom je neko rekao 'nemojte, aman!'. Mi to ponekad kažemo umesto drugih ljudi", kazao je on.

Dragoljub Petrović, jedan od autora PLJiŽ-a i glavni urednik Danasa, ocenio je da mnogi u Srbiji ne shvataju satiru i podsetio da ih je na TV duel zvao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uz poruku "da možemo da dođemo sva trojica i da će da nas rasturi".

"Ovde je politika sama po sebi postala komična, tako da vi neke stvari ne možete ni da iskarikirate koliko ih oni realizuju. Ja po tribinama pozivam ljude da i dalje glasaju za Vučića, da mi ne bismo ostali bez posla", rekao je Petrović, propraćen smehom i aplauzom u prepunom amfiteatru Filozofskog.

Zoran Kesić, jedan od autora i voditelj emisije "24 minuta sa Zoranom Kesićem" koja se emituje na TV O2, rekao je da njihova publika često negoduje ako u emisiji nije bilo dovoljno priloga o Aleksandru Vučiću. "Aa, nije više to to. Šta je, zavrnuli i vama? Stisnuli? Prodali se! Čim je ostao na toj televiziji - ne sme", iskarikirao je Kesić propraćen aplauzom. Objasnio je da oštrina emisije zavisi od oštrine aktuelnih događaja i da se biraju se po tome šta ih najviše nervira kao građane, a da čim je emisija oštrija, odmah stižu pozitivne rekacije.

"Istina je da smo mi profiteri. Mi smo profiteri gluposti, laži i što je društvu gore, nama je bolje, jer naš repromaterijal su glupost, patetika, drama, preterivanje, laganje - jer mi sa tim radimo", rekao je Kesić i podsetio da je pre aktuelne emisije radio emisiju "Fajront republika" u kojoj se trudio da govori o pozitivnim i dobrim stvarima. Ta se emisija završila jer "ljudi ne žele da čuju dobro, oni traže loše, zlo ih inspiriše. I zato je naša emisija uspešna, jer mi živimo u društvu koje obiluje zlom i - eto vam ga, gledajte zlo", rekao je Kesić propraćen aplauzom.

Rekao je, međutim, da satirične emisije za mnoge građane nadomešćunju njihovu sopstvenu nemoć da nešto promene. "I ako nije zadovoljan onim što dobije, on je razočaran".

Primetio je da njegova emisija dopire do mnogih, jer se emituje na televiziji sa nacionalnom frekvencijom "i to ljubomorno čuvamo, ne damo i volimo da smetamo". "Svesni smo da smo na toj televiziji ostali kao neki Indijanci u rezervatu, jer i pre i posle nas ide nešto što liči na informator Srpske napredne stranke, a ne na normalnu televiziju", rekao je on i dodao da nema nikakav odnos sa uredništvom i da je vrlo svestan da je emisija ostavljena na programu zato što je procenjeno da je manja muka "ostaviti nas da lajemo šest meseci u godini, nego da ima nekih problema kod OEBS-a ili Evrope koja prati stanje slobode medija u Srbiji".

Kesić je odgovorio i odbacio navode da emisija predstavlja alibi vlasti i dokaz da ima slobode govora.

Vojislav Žanetić, koji ima dugu karijeru marketinškog stručnjaka, ocenio je da aktuelni "vladar" u Srbiji čovek "obrazovan iz političke komunikacije tržišnoga tipa". On ima "megakorporaciju koja je nasledila prethodnu korporaciju", rekao je Žanetić, podsećajući da je i Demokratska stranka sebe ponosno zvala "preduzeće", jer se bavila političkim biznisom skupljanja glasova, što po njegovom mišljenju nije problem, jer je tako u razvijenim zemljama sveta.

"Problem je što smo mi mala zemlja i realno mi nemamo kapaciteta za više od jedne partije, jer politika je biznis. Sve se promenilo i ne može se očekivati da se ta situacija, sem profesionalizacijom i druge strane politike, može promeniti na bilo kakav amamterski način. Sa druge strane je visokoobrazovani čovek, inteligentan, koji poznaje materiju, koji se načitao knjiga iz političkog marketinga koliko cela opozicija neće za sledećih 20 godina", rekao je.

Snimak cele tribine, koja je uživo prenošena preko Fejsbuk stranice Glasa Amerike: