Srbija: Novi premijer, stara vlada

Šta je Srbija dobila izborom Ane Brnabić za prvu premijerku u istoriji Srbije - najverovatnije Vladu koja će imati pun kontinuitet sa prethodnom Vladom Aleksandra Vučića, ali su i dalje mnoga pitanja otvorena. Od toga ko će da vodi spoljnu politiku, a ko ekonomiju, do konačnog pitanja trajanja ove Vlade.

Srbija je dobila novog premijera i staru Vladu - tako bi se u najkraćem, mogla opisati situacija posle izbora Ane Brnabić za predsednicu Vlade, a brojevi najbolje govore o tome. Sa svega tri nova imena i 18 ministara iz Vlade Aleksandra Vučića, prilično je razumljivo da je i sama premijerka u ekspozeu govorila o kontinuitetu.

Kako kaže novinar Mijat Lakićević, u ekonomskom kontekstu kontinuitet je opravdan, ali su problem druge stvari, o kojima premijerka uopšte nije govorila:

"Ako u ambijentu postoji neki kontinuitet koji nije dobar, onda je to u pogledu vladavine prava, političke stabilnosti, pravne države, zaštite svojine, nezavisnog sudstva. Znači, čitav taj kompleks koji je vrlo bitan za pravnu i poslovnu stabilnost, što znači dobar privredni ambijent - mi tu loše stojimo."

"Kad pominjemo termin kontinuitet, to je očigledno nešto što je predsedniku Republike prijalo, njegovim ušima. I sam izbor Vlade, njen sastav, način na koji je došlo do formiranja Vlade, a pre toga način na koji je ona izabrana za mandatara, govori da je reč o apsolutnom kontinuitetu duha Aleksandra Vučića u toj Vladi", ocenjuje Cvijetin Milivojević iz agencije "Pragma".

Kako smatra Cvijetin Milivojević i sam izbor premijera, a zatim i promene koje su izvršene postavljanjem Aleksandra Vulina na mesto ministra odbrane ili Nenada Popovića za ministra bez portfelja, govore o nastavku Vučićeve politike o EU i Rusiji:

"Izborom Ane Brnabić mi šaljemo poruku Zapadu da se Vučić odupro čak i pritiscima iz Moskve. To je jedan kec iz rukava. Drugi kec iz rukava za Moskvu i Kinu je činjenica da je mesec dana pre formiranja Vlade formirana Kancelarija Nacionalnog saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom, koja je data na upravljanje bivšem predsedniku Tomislavu Nikoliću."

Ne treba zaboraviti da je i sam predsednik Srbije najavio izvesnu podelu posla, po kojoj će spoljnu politiku da vodi lider SPS-a Ivica Dačić, dok će Ana Brnabić da se bavi ekonomijom. Biće zanimljivo videti hoće li Vlada moći da funkcioniše na taj način i koliki će deo posla preuzeti sam Vučić:

"Ja mislim da je to rečeno više da bi se zadovoljio Dačić, nego što je to istina. Jer, jasno je da Dačić neće biti ni kreator, ni realizator srpske spoljne politike. Tako da će, zaista na neki način za spoljnu politiku i za ta otvorena politička pitanja - Kosovo i saradnja sa svetom, to će raditi Vučić", smatra Mijat Lakićević.

"Mi smo juče već videli šta to znači u pregovorima sa delegacijom MMF-a, gde je Vučić glavni pregovarač, a ona sedi pored njega kao jedan od asistenata", podseća Cvijetin Milivojević.

Na ekonomskom polju, Brnabić je, uz uređenu fiskalnu situaciju i mali višak u kasi, nisku inflaciju, povećan izvoz i druge pozitivne parametre, nasledila i obećanu stopu privrednog rasta u ovoj godini od 3 - 3,5 odsto. Kao dosta nerazvijena zemlja, po mišljenju sagovornika Glasa Amerike Mijata Lakićevića, taj najvažniji cilj je morao biti viši:

"Danas druge zemlje našeg regiona ostvaruju veći rast od Srbije. Dakle, mi ako hoćemo da budemo, ne lider, nego da budemo na nivou proseka i zemalja u okruženju, i zemalja centralne i istočne Evrope, mi bi trebalo da imamo rast koji je četiri do pet odsto."

Na kraju, ostaje pitanje dugovečnosti ove Vlade - sagovornici Glasa Amerike se slažu u oceni da je sasvim izvesno da ovaj kabinet neće preživeti dalje od proleća zbog približavanja izbora u Beogradu:

"Verujem da će vanrednih parlamentarnih izbora biti, i verujem to iz jednog jedinog razloga - što su beogradski izbori jedini izbori koje Vučić u ovom trenutku gubi. I on je njih izgubio i na predsedničkim izborima. Jedina šansa da zadrži Beograd, odnosno da zadrži šanse da kako-tako dobro prođe u Beogradu jeste da ih natkrili nečim važnijim, a to u ovom trenutku mogu biti jedino vanredni parlamentarni izbori. Da bi došlo do parlamentarnih izbora potrebno je žrtvovati sadašnju Vladu. Odnosno, bolje rečeno premijera", ističe Cvijetin Milivojević.

Ana Brnabić je svoj mandat započela neprijatnom situacijom u koju je upala posle intervjua Blumbergu, a zatim i odnošenjem stenograma ruskom ambasadoru. Kako će se dalje snaći na mestu predsednice Vlade i koliko će uspeti da ispuni od obećanog - tek ćemo videti.