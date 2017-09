"Srbija nikada neće priznati Kosovo"

Nakon jučerašnje izjave predsednika Kosova Hašima Tačija da će Srbija uskoro priznati nezavisnost Kosova, danas je reagovao ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, ocenivši da Tači živi u paralelnom svetu i da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova. O Kosovu je govorio i bišvi predsednik Srbije Boris Tadić.

Predsednik Kosova Hašim Tači izjavio je da dijalog između Kosova i Srbije, kao i dobrosusedski odnosi, nemaju alternativu, i dodao da smatra da će Srbija u bliskoj budućnosti doneti odluku o priznanju nezavisnosti Kosova.

U intervju Glasu Amerike, Tači je rekao da je važno za SAD, za novu administraciju, da ima jasnu poziciju o procesu dijaloga i da samo zajedničko angažovanje EU i SAD, i drugih faktora, može dovesti do trajnog, efikasnog, sprovodivog sporazuma i konačnog dogovora koji će podrazumevati članstvo Kosova u UN.

Kako je rekao Tači, nova stranica u dijalogu, koja će biti otvorena između dve države biće finalna faza, koja će obezbediti perspektivu za integraciju Kosova u UN i ubrzati evropske integracije Srbije.

"Radićemo na punoj normalizaciji odnosa između dve zemlje i pomirenju među dva naroda zato što je to u interesu Kosova i Srbije, kao što je u interesu celog regiona, dok naporno radimo na tome da Kosovo uskoro postane članica Ujedinjenih nacija. Što se tiče priznanja, to će se desiti u ne tako dalekoj budućnosti, a same srpske institucije će odlučiti o vremenu kada će to biti", rekao je Tači i dodao, "Mi ne možemo nametati raspored ili njihovu agendu što se tiče priznanja Kosova, ali je sigurno da Kosovo i Srbija ne mogu ostati u statusu kvo, već se moraju ubrzati evropske i evroatlantske integracije Srbije i Kosova i da jedni druge ne uslovljavamo."

Reagujući na izjavu predsednika Kosova Hašima Tačija, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručio je danas da Srbija nikad neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.

Tači očigledno živi u nekom svom snu i paralelnom svetu, ocenio je Dačić i dodao da je vreme da se Tači probudi iz fatamorgane, jer samo dijalog i kompromis mogu dovesti do trajnog rešenja.

A Kosovo je danas bilo povod za još jednu raspravu - bivši predsednik Srbije i lider SDS-a Boris Tadić je izjavio da je bestidna laž izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je opozicija legalizovala i legitimizovala kosovsku nezavisnost.

"Mi nikada nismo optužili naše protivnike da su oni to uradili - sprečili srpsku vojsku i policiju da budu na Kosovu. Mi smo tu novu realnost, koju smo zatekli nakon Kumanovskog sporazuma rešavali. Svako na svoj način - i Đinđić, i Živković, i Koštunica, i Cvetković, i ja. Svako ko je kako mogao u datim okolnostima. I kada je Vučić potpisivao Briselski sporazum, nismo rekli da je ti izdaja", istakao je Tadić.

Na konferenciji za novinare, Tadić je ocenio da kad god neko govori o patriotizmu, neko krade. Najveća pljačka Srbije dogodila se devedestih u vreme ratova i hiperinflacije. Danas sigurno neko od pripadnika vlasti krade od građana, a to će se saznati kada odu sa vlasti, rekao je Tadić.