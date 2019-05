Srbija nabavlja tri helikoptera Super Puma, ugovor tokom posete Makrona

Srbija će nastaviti modernizaciju svoje helikopterske flote nabavkom tri Erbasova višenamenska helikoptera H215 Super Puma, a ugovor o kupivini tih helikoptera trebalo bi da sa kompanijom Erbas bude ozvaničen prilikom predstojeće posete francuskog predsednika Emanuela Makrona Beogradu sredinom jula.

Korisnik tih helikoptera biće Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, prenosi Balkanska bezbednosna mreža.

U tekstu vojnog analitičara Aleksandra Radića za taj portal, navodi se da je reč o sofisticiranim višenamenskim helikopterima koji, osim za transport, mogu da budu korišćeni za pomoć civilnom stanovništvu u slučaju poplava, požara i drugih vanrednih situacija.

"Više od četrdeset godina u Srbiji trajala je dilema oko toga kako modernizovati flotu transportnih helikoptera. U ambijentu odlaganja rešenja dočekane su katastrofalne poplave u regionu 2014. godine kada su na hiljade ljudi ostali odsečeni od sveta", podseća Radić u tekstu i nastavlja: "Helikopterske posade vojske i policije uz pomoć kolega iz regiona i sveta uz nadljudske napore prebacivale su unesrećene, dostavljale hranu, vodu, lekove i spasilačke timove. Glavni ograničavajući faktor bila je zastarelost i neadekvatnost opreme postojećih letelica".

Prema oceni tog analitičara, na Srbija će ovom nabavkom će nastaviti da jača svoje helikopterske potencijale, s obzirom na to da je prethodno takođe od Erbasa za vojsku i policiju naručeno ukupno devet višenamenskih helikoptera H145M, dok su za vojne potrebe iz Rusije naručena četiri borbena helikoptera Mi-35M i tri srednja transportna Mi-17V-5.

Ova nabavka biće finansirana iz budžeta, a Radić podseća da je u budžetu za 2019. godinu definisano da će ove i u naredne dve godine policija za nabavku helikoptera dobiti 9,8 milijardi dinara.

Izdatak za dodatne vojne helikoptere Mi-17V-5 je poverljiv, ali orijentaciono može da se proceni da cena nije puno veća od iznosa od 25,3 miliona evra, koliko je dato za dva Mi-17V5 nabavljena 2016. godine, dodaje se na portalu i ocenjuje da su potrebe za srednjim transportnim helikopterima realne, s obzirom da se vojna transportna komponenta, osim tri helikoptera Mi-17 koji su novijih godišta, oslanja na starije Mi-8 koji su kupljeni pre 38 godina i na koje se dugoročno ne može računati.



"Za potpuno zadovoljavanje vojnih potreba možda će se u budućnosti nabaviti još neki komad Mi-17V-5 jer je zvaničan stav da treba imati od šest do osam komada", navodi Radić.

Aleksandar Radić ocenjuje da je veoma interesantno to što je Srbija u isto vreme naručila Super Pume i Mi-17, s obzirom na to da dilema oko toga kako modernizovati flotu transportnih helikoptera traje više od četiri decenije a da se stručnjaci sve to vreme dvoume upravo oko ta dva modela.