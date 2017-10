Srbija: Koliko dugo može da traje balansiranje?

Pojačano prisustvo i NATO i Rusije u Srbiji poslednjih nedelja demonstrira politiku balansiranja koju zemlja pokušava da održi. U petak je održana manifestacijia "Sloboda 2017" na vojnom aerodromu u Batajnici sa gostima iz Rusije, dan ranije se ministar odbrane sastao sa predstavnicima i zapadnog i istočnog bloka, a nedavno je u Beogradu gostovala i Rouz Gotemeler, zamenica generalnog sekretara NATO.

Prošle nedelje su i predstavnici SAD i Rusije održali sastanak na temu Ukrajine u Beogradu.

Kolumnista Danasa, Peđa Popović ocenjuje da je politika konstantnog balansiranja između NATO i Rusije rizčna, a da je veliko pitanje da li Srbija profitira u stalnom "sedenju na dve stolice" .

"Veliko balansiranje jedne male zemlje, što može da bude rizično. Nameće se i pitanje kakva je korist Srbije od takve turbulentne politike," kaže Popović u izjavi za Glas Amerike.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu su u petak, nakon prikaza "Sloboda 2017" na batajničkom aerodromu, obavili primopredaju migova koje je Srbija nabavila od Rusije. Predsednik je dosta stidljivo, doduše, pomenuo i "evropske prijatelje".

"Hvala vam što cenite naš život i što ne mislite da je život naroda u Srbiji manje vredan. Hvala i evropskim prijateljima na podršci u razvoju naše zemlje, ali hvala najzašlužnijima što udišemo slobodan vazduh", poručio je Vučić.

Ministar odbrane Aleksandar Vulin je u sklopu politike "balansiranja" uspeo u istom danu da se sastane sa predsedavajućim Vojnog komiteta Evropske unije generalom Mihailom Kostarakosom, ali i sa generalnim sekretarom ODKB Jurijem Hačaturovim. Organizacija dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) predstavlja svojevrsni pandan NATO-u, koja okuplja šest zemalja nekadašnjeg SSSR-a. Ministar je naglasio da je spoljnopolitički cilj Republike Srbije da zadrži status vojno neutralne države.

"Sa druge strane u ovako delikatnoj situaciji Srbiju predstavlja Vulin koji je sve, samo ne pouzdana osoba. Proklamovani levičar koji je bio ministar za rad prilikom donošenja po radnike restriktovnog zakona o radu. Kao minstar odbrane je lagao da je išao u vojsku, a sada ima i aferu oko unosa strane valute u zemlju," objašnjava Popović.

Srbija je okružena zemljama koje su ili članice NATO, kao što su Rumunija, Mađarska i Hrvatska, ili imaju jako prisustvo NATO trupa na terenu, kao što je to slučaj na Kosovu i Bosni i Hercegovini.

Da je vojna neutralnost Srbije nategnuta slažu se mnogi analitičari.

Srbija je u medijskoj atmosferi stavljanja NATO- a pod tepih, a sa druge stranje glorifikovanja Rusije i isticanja slovenskog bratstva. Migovi koji su u petak bili izloženi u Batajnici, a koji su "poklon" iz Rusije moraće da se dobro plate ne bi li se stavili u stanje borbene sposobnosti.

"Dakle to su starije verzije MiG-a 29 koje su do odluke o doniranju Srbiji, još uvek koristile ruske Vazdušno-kosmičke snage. Na osnovu onoga što smo videli, ti avioni došli su stanju u kakvom su bili i u ruskom vazduhoplovstvu, svi osim jednog mogu da lete ali na njima nema gotovo nikakvih modifikacija ili modernizacija," kaže u svom izveštaju Živojin Banković, novinar portala Tango Six.

Srbija je nabavila devet helikoptera H145M od Airbus Helicopters ove godine, ali i helikoptere tipa Mi 17-V5 od Rusije prošle godine.

Ali ima i onih analitičara koji misle da balansiranje u Srbiji neće još dugo potrajati, a sve zbog kretanja na političkim scenama nekih "jačih igrača" nego što je to mala zemlja sa Balkana.

"Krivo je postavljena teza, da je Srbija između Rusije i EU. Zaoštrenost odnosa Rusije i NATO neće izdržati još dugo. Kretanje je takvo da već sada Nemačka, Italija i Francuska naznačavaju kako se ova kriza mora prevazići čim pre", rekao je Budimir Lončar, ministar inostranih poslova SFRJ na tribini u Beogradu.

Lončar je obrazložio svoj stav o diplomatskoj poziciji Srbije rečima da je odabir između EU i Rusije "nategnuta dilema".