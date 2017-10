Španija uhapsila dvojicu lidera katalonskih independista

Španski visoki sud naredio je hapšenje dvojice lidera katalonskih separatista zbog navode pobune, dok pitanje nezavisnosti regiona ostaje nejasno.

Tužioci terete predsednika organizacije Asemblea nasional Katalana (ANC) Hordi Sančes i predsednika udruženja Omnium Kultural, Hordi Kuiksart zbog provociranja nasilja protiv policije tokom proindenpendističkog marša prošlog meseca.

Demonstranti su tada zarobili policajce unutar zgrade i uništili nekoliko policijskih kola.

"Španija je uhapsila dvojicu katalonskih lidera građanskog društva zbog organizacije mirnih demonstracija", tvitovao je predsednik Katalonije, Karles Pučdemon u ponedeljak. "Žalosno, imamo političke zatvorenike ponovo", napisao je on, što se odnosilo na vojnu diktaturu Franciska Franka koja je okončana pre više od 40 godina.

Visoko sud tkaođe je pokrenuo istragu protiv katalonskog šefa policije, Hosepa Luisa Trapere. Sud nije odlučio da on bude iza rešetaka, ali mu je oduzzeo pasoš kako bi ga sprečio da napusti zemlju.

U međuvremenu, Pučdemont još uvek nije rekao da li će proglasiti nezavisnost Katalonije bez ustezanja, nakon što su sud i vlada Španije proglasili referendum o nezavisnosti ilegalnim.

Pučdemont je imao rok do ponedeljka da da prost odgovor "da" ili "ne" na pitanje da li će proglasiti nezavisnost. Za sada, on je samo pozvaona razgovore sa španskim premijerom Marianom Rahojom, a rok je pomeren do četvrtka.

Frustrirani Rahoj rekao je da neizvesnost po pitanju Katalonije šteti španskoj ekonomiji. Ministarstvo ekonomije u ponedeljak je smanjilo prognoze za ekonomski rast u 2018. zbog krize.

Katalonija, najusešniji španski region, dom je za 7,5 miliona ljudi. Njen glavni grad, Barselona, jedna je od glavnih evropskih turističkih destinacija. Katalonija ima svoj jezik i posebnu kulturu i duboko je podeljena po pitanju nezavisnosti.

Katalanska vlada rekla je da je 90 odsto Katalanaca, koji su glasali na referendumu 1. oktobra, glasalo za nezavisnost. Mnogi protivnici nezavisnosti bojkotovali su glasanje, što je učinilo da izlaznost bude oko 43 odsto.