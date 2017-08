Smanjenje budžeta u Stejt departmentu zabrinjava diplomate

Državni sekretar Reks Tilerson brani napore koje ulaže za redizajniranje Stejt dipartmenta, ističući da proces vode službenici, koji žele da učine njihov rad efikasnijim, bez unapred formiranog ishoda. Bivši zvaničnici Stejt dipartmenta i eksperti za spoljnu politiku izražavaju zabrinutost da administracija predsednika Trampa planira da smanji naglasak na promociju demokratije i ljudskih prava u sklopu američke spoljne politike.

Kada je pre šest meseci došao u Stejt dipartment, državni sekretar Reks Tilerson bio je toplo pozdravljen. Međutim, predložena smanjenja budžeta, nepopunjena visoka radna mesta, kao i pominjanje reči redizajniranje, izazivaju zabrinutost kod 36.000 ljudi zaposlenih u toj vladinoj agenciji.

„I ljudi sa kojima sam u kontaktu su za to, uzbuđeni su zbog toga što će nadajmo se dobiti pomoć u nekim oblastima koje ih brinu već duže vreme, i mislim da počinju da shvataju da je misija Stejt dipartmenta da predvodi američku spoljnu politiku, stvara uslove za veću bezbednost SAD, prosperitetniju Ameriku i da to radimo kako kod kuće tako i u instranstvu. Ta se misija ne menja“, rekao je državni sekretar Reks Tilerson.

Međutim, izveštaji o novoj verziji misije, u kojoj se ne pominje da Stejt dipartment radi na promociji pravde i demokratije u svetu, izazvali su zabrinutost. Bivša ambasadorka Lora Kenedi, služila je skoro četiri decenije u Stejt dipartmentu.

„Nemoguće je odvojiti spoljnu politiku od pravde i demokratije. To je jezgro onoga što predstavljamo. To su principi koji potiču od osnivanja naše države, od početka Stejt dipartmenta, kao prvog ministarstva vlade. Stoga mi je neobjašnjivo zašto žele to da uklone“

U odvojenom izveštaju se navodi da Tilerson ne koristi sredstva koja su već odobrena od strane Kongresa za finansiranje centra Stejt dipartmenta za globalno angažovanje na zadatku kontriranja propagandi fundamentalističke Islamske države i Rusije.

„Kontriranje Islamskoj državi. Stvarno! To je na vrhu, odnosno trebalo bi da bude na vrhu naše liste prioriteta. I ruske dezinformacije, to nije ništa novo, niti su novi naši napori da projektujemo sopstvene poruke i suprotstavimo se porukama koje su suprotne našim interesima. To smo oduvek radili“, kaže Kenedi.

Portparolka Stejt dipartmenta Heder Nauert kaže da Centar za globalno angažovanje i dalje funkcioniše, ali da državni sekretar Reks Tilerson kao bivši poslovni čovek pazi da upotrebi finansijska sredstva na najefikasniji mogući način.