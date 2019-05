Skot: Izveštaj Evropske komisije o Srbiji pravičan

Izveštaj Evropske komisije o Srbiji je pravičan kada pokazuje da je učinjen napredak, ali da u oblastima poput prava i slobode medija mora još da se radi, izjavio je ambasadaor SAD u Srbiji Kajl Skot.

"Izveštaj EK je dosta dugačak, još uvek ga proučavam. Ali ono što na prvi pogled mogu reći je da su ti izveštaji uvek važni barometri zemljama na putu ka EU. Ovaj izveštaj bio je pravičan, pošten sa obe strane, konstatovan je napredak, ali je i rečeno da je potrebno u nekim oblastima uložiti određeni napor", rekao je Skot gostujući na Televiziji N1.

Podseimo, Evropska komisija naglasila je u izveštaju o napretku da je "nužno da Srbija znatno ubrza ritam reformi u oblasti vladavine zakona", sa posebnim navođenjem nezavisnosti pravosuđa, borbi protiv korupcije, slobodi medija, kao i rešavanju slučajeva ratnih zločina i organizovanog kriminala u samoj zemlji.

Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je da je izveštaj u određenim delovima neobjektivan.

"Ne mogu da komentarišem reči premijerke Brnabić, ali mislim da je izveštaj pošten, to je pokušaj da se na objektivan način sagleda situacija", kazao je Skot.

On je primetio da Srbija u poslednjih 12 meseci jeste napredovala.

"Napretka je nesumnjivo bilo, ekonomija se drži relativno dobro, nezaposlenost je u padu, u državnoj upravi je postignut određeni napredak, kao i napredak na Duing biznis listi. Ali, postoje oblasti koje moraju da se poprave - vladavina prava, nepostojanje političkog dijaloga, pitanje medija i medijskih sloboda, ali i poslovnog okruženja za medije", rekao je Skot.

Ambasador SAD podsetio je i da Srbija ima obavezu da koordinira svoju politiku sa politikom Evropske unije i primetio da se u toj oblasti distanca sa EU produbljuje, umesto da se približava.

Mediji se koriste za napad za neistomišljenike

Situacija u medijima, ocenio je američki diplomata, ne ide u prilog srpskim građanima.

"Puno je govora o medijskim slobodama, o nedostatku profesionalizma, o tabloidizaciji, i to ne ide u prilog građanima. To nije samo moja procena, međunarodne organizacije koje govore o situaciji u medijima, Reporteri bez granica recimo, za ove tri godine koliko sam ja ovde, Srbija je na tom indeksu pala za 30 mesta i sada se nalazi na 90. mestu u svetu. S druge strane, ne radi se samo o slobodi medija, razni glasovi se čuju, već se radi i o tome da se mediji ne koriste kao čuvari demokratije, već se koriste za napad na protivnike iz kojih god političkih sredina da dolaze", kazao je Skot i ocenio da to nije dobro za demokratiju, za okruženje i svakodnevno funkcionisanje države.

Na pitanje da li misli da su pregovori Beograda i Prištine zapali u ćorsokak, Skat kaže:

"Po prirodi, diplomate moraju da bude optimisti, moramo da tražimo rešenja. Ali, moramo biti i realni - situacija nije dobra, dijalog se ne vodi i postoji obostrano nepoverenje. Naš stav ostaje nepromenjen, cilj ostaje isti - opsežni sporazum o normalizaciji. A da bismo do toga došli, to podrazumeva dijalog koji vodi EU, mora da postoji dijalog. Obe strane moraju da se vrate za pregovarački sto, da vidimo kako možemo da idemo napred".