Neke klinike u SAD obustavljaju abortuse dok se pripremaju za poništavanje presude Ro protiv Vejda

Pružaoci usluge abortusa na nekim mestima gde bi postupak mogao da bude zabranjen ako Vrhovni sud SAD poništi slučaj Ro protiv Vejda, pripremaju se za odluku zaustavljanjem zakazivanja procedure, premeštanjem osoblja kako bi pomogli pacijentima da putuju u druge države i stvaranjem mreže klinika koje će se prostirati širom više regiona u zemlji.

"Planirano roditeljstvo Viskonsina" (PPV), koji vodi tri klinike koje vrše abortuse u državi, ne zakazuje proceduru nakon 25. juna jer predviđa odluku krajem juna kojom se poništava značajna odluka iz 1973. koja je garantovala pravo na abortus širom zemlje. Organizacija je poslednjih nedelja odredila dva člana osoblja da pomognu pacijentima da zakažu termine i shvate kako da dođu do klinike.

Međutim, da li će klinike u Viskonsinu moći da obezbede abortuse, postalo je svakodnevno pitanje.

"Jedan od najtežih aspekata ovoga je neznanje kog dana će ova odluka biti doneta i šta će biti", rekla je Mišel Velaskez, direktorka za pravno zastupanje i usluge u PPV. "Nepoznato je bilo teško."

To je primer onoga što pružaoci abortusa i fondovi za pristup planiraju u više od deset drugih država na jugu i srednjem zapadu. U Južnoj Dakoti ove nedelje, jedina državna klinika za abortus, kojom takođe upravlja PPV, objavila je da je "pauzirala" zakazivanje abortusa posle kraja meseca. U Oklahomi su provajderi već prekinuli proceduru nakon što je donesen zakon o zabrani.

U Viskonsinu je zakon o zabrani abortusa na snazi od 1849. godine, ali Ro protiv Vejda ga je nadjačap. Iako bi pad slučaja Ro verovatno izazvao pravnu borbu oko toga da li je validan, PPV ne želi da svoje osoblje izloži riziku od krivičnog gonjenja.

Velaskez je rekla da je osoblje klinike želi da obezbedi abortuse u Viskonsinu sve do poslednjeg trenutka do kada to bude legalno, ali je takođe moralo da uzme u obzir da bi zakazivanje termina za datume kada bi to moglo da postane nezakonito moglo da stvori neizvesnost i da bude "potresno" za pacijente.

Velaskez je priznala da bi Vrhovni sud svoju odluku mogao da objavi već sledeće nedelje, čak i dok PPV ima zakazane zahvate. Rekla je da će ako se to dogodi PPV pomoći tim pacijentima da zakažu termine za abortuse u obližnjim državama, kao što su Minesota i Ilinois. Pacijenti su u međuvremenu mogli da dobiju usluge savetovanja, laboratorijski rad i ultrazvuk u Viskonsinu.

"Ne bismo ostavljali pacijente, kao, 'Sami ste'", rekla je Velaskez.

"Čak i ako ne možemo da obezbedimo lekove ili ne možemo da uradimo proceduru, apsolutno smo u mogućnosti da pomognemo ljudima da pronađu negu koja im je potrebna", dodala je ona.

Strategija će neizbežno izvršiti veći pritisak na pružaoce usluga u državama u regionu gde će abortus i dalje biti legalan, rekla je Kejtlin Majers, profesorka ekonomije na koledžu Midlberi koja proučava pristup abortusu.

"Kako stotine hiljada žena budu napuštale, to će enormno opteretiti resurse ovih pružalaca usluga", rekla je ona. "Mislim da nisu spremni za ovaj ogroman priliv".

Do toga dolazi pošto je broj i stopa abortusa u SAD u porastu nakon dugog pada. Broj abortusa je povećan od 2017. do 2020. godine, prema podacima Instituta Gutmaher, istraživačke grupe koja podržava prava na abortus. Izbrojali su više od 930.000 abortusa u SAD u 2020.

Zatvaranje klinika, kao što je to nedavno urađeno u Ajdahu, ili zaustavljanje zakazivanja pokazuju da je realnost posle Ro protiv Vejda već stigla na mnoga mesta. Majers je rekla da bi zakazivanje termina za abortus uskoro moglo postati "kritično" širom zemlje.