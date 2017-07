Severena Koreja: Testirana raketa je interkontinentalna

Severna Koreja saopštila je u utorak da je uspešno testirala interkontinentanu balističku raketu (ICBM).

Ta zemlja dugo pokušava da razvije tu sposobnost radeći na razvoju tehnologije neophodne za slanje nuklearnih bojevih glava na kontinentalni deo Sjedinjenih Država.

U saopštenju na državnoj televiziji kaže se da je raketa letela 39 minuta i da je dostigla visinu od 2.800 metara.

Ti brojevi slični su onima koje su saopštile vojske SAD, Južne Koreje i Japana ubrzo nakon okončanja raketne probe, kada je raketa pala u Japansko more.

Pacifička komanda Vojske SAD opisala je projektil kao baističku raketu srednjeg dometa.

Južnokorejski predsednik Mun Đae-In rekao je da njegova vlada pretpostavlja da je reč o "baističkog raketi srednjeg dugog dometa", ali da se i dalje priprema za slučaj da je reč o interkontinentalnoj balističkoj raketi.

"Ukoliko je iCBM, treba da izađemo sa merama odgovora", rekao je Mun. Dodao je da će se Južna Koreja "odlučno nositi sa provokacijama Severne Koreje", u saradnji sa međunarodnom zajednicom.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na smirenost i uzdržanost, nakon lansiranja u utorak.

Američki predsednik Donald Tramp odgovorio je na probno lansiranje rakete na Tviteru obnovivši poziv Kini da iskoristi svoju poziciju glavnog saveznika Severne Koreje i da utiče na nju.

"Teško je verovati da će Južna Koreja i Japan trpeti ovo mnogo dugo. Možda će Kina preduzeti tvrd potez prema Severnoj Koreji i okončati ovu besmislicu jednom za svagda!", napisao je Tramp.

Lider SAD govorio je ranije da su sve opcije, uključujući i vojnu silu, na stolu kako bi se odgovorilo na pretnje iz Severne Koreje.

Bela kuća saopštila je u nedelju da su Tramp i kineski predsednik Ši Đinping raspravljali telefonom o njihovoj "spremnosti da denuklearizuju Korejsko poluostrvo".

Japanski premijer Šinzo Abe, koji je takođe o severnokorejskoj pretnji razgovarao telefonom sa Trampom, rekao je u utorak da planira da pozove Šia i ruskog predsednika Vladimira Putina da "odigraju konstruktivniju ulogu".

"Severna Koreja je još jedanput iskoračila sa lansiranjem još jedne balističke rakete, ignorišući ponovljena upozorenja iz međunarodne zajednice", rekao je Abe. "Japan će raditi na povećanju međunarodnog pritiska na Severnu Koreju kroz snažno ujedinjenje sa SAD i Južnom Korejom".

Dejvid Rajt iz organizacije Unija zabrinutih naučnika rekao je da ukoliko je test od utorka izvršen po normalnoj trajtektoriji i gotovo u potpunosti vertikalno, onda bi po njegovom proračunu raketa mogla da ima domet od oko 6.700 kilometara, tj. dovoljno da se tehnički okarakteriše kao ICBM.

"Taj domet bi omogućio Severnoj Koreji da dobaci do Aljaske, ali ne i niže, do 48 država ili do ostrva Havaji. Ali, ovo je značajno povećanje u odnosu na rakete koje smo videli da su lansirali ranije i mislim da ono govori da Severna Koreja nastavlja da se kreće napred u pogledu svoje sposbnosti da pravi duže rakete sa dužim dometom", rekao je Rajt za Glas Amerike.

On kaže da ukoliko Severnoj Koreji bude dozvoljeno da nastavi da ide svojim putem razvoja, ona bi mogla da ima ICBM sposoban da dosegne kontinentalne SAD za dve godine.

"Pojačane sankcije će verovatno izložiti Severnu Koreju pritisku, ali ne mislim da će zaustaviti njen raketni program. Jasno je, mislim i Trampovoj administraciji, da ne postoji dobra vojna opcija", rekao je Rajt. "Mi ne znamo gde su stvari koje bismo voleli da pogodimo i svaki napad na Severnu Koreju bi gotovo sigurno vodio u uništenje Seula u Južnoj Koreji. I to nas dovodi do toga da moramo da kažemo da Sjedinjene Države zaista treba da dovedu Severnu Koreju za pregovarački sto".