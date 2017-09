Senator Džonson: Čin rata protiv Crne Gore

Zapad mora da obrati pažnju na Jugoistočnu Evropu, čije odnose sa zapadnim demokratijama Rusija aktivno pokušava da podrije, poručio je u utorak u Vašingtonu američki senator Ron Džonson, koji je Moskvu optužio za ratni čin protiv Crne Gore. Senator Džonson govorio je na prvom Transatlantskom forumu za strateške komunikacije u Atlantskom savjetu, na kojem se raspravljalo o pokušajima državnih i ne-državnih aktera, među kojima je i Rusija, da utiču na zapadne demokratije, širenjem dezinformacija.

Pokušaji Rusije da se miješa u prošlogodišnje američke predsjedničke izbore za republikanskog senatora Rona Džonsona, predsjedavajućeg pododbora za Evropu u senatskom Spoljnopolitičkom odboru, nisu bili iznenađujući. Destabilizujuća priroda ruskih poteza, kako je rekao na današnjoj konferenciji u Atlantskom savjetu, vidljiva je širom Evrope, naročito u njenom istočnom dijelu.

“Suđenje u Crnoj Gori trebalo bi da dokaže svima koji su spremni da slušaju da to nije bila samo propaganda i širenje dezinformacija. To je bio čin rata protiv sada članice NATO-a. To je ozbiljna situacija”.

Moskva, upozorava američki senator, svakodnevno pokušava da podrije odnose zapada sa državama u Jugoistočnoj Evropi, regionu - koji je prema njegovom mišljenju - na prekretnici.

“Ključno je da zapadna Evropa, zapadne demokratije obraćaju pažnju i da prenesemo Balkanu, jugoistočnoj Evropi, koliko su ključni za nas, za mir i stabilnost. Ako to ne uradimo, počeće da se okreću istoku, u situaciji kada je njihova cjelokupna ekonomska budućnost na zapadu. Susreo sa sam se sa predsjednikom Vučićem, sa predsjednikom Kosova. Oni bi željeli da poboljšaju odnose, da preuzmu rizik za mir, ali im je potrebna pomoć i podrška Amerike, Evropske unije i NATO-a”.

Samo zapad može da donese bezbjednost regionu, kategoričan je senator Džonson, koji ove godine više puta posjetio Balkan.

“Ne bi trebalo da budemo toliko usredsređeni na našu unutrašnju situaciju da zaboravimo koliko su važni odnosi i angažman sa Jugoistočnom Evropom. Njihova budućnost je sa nama. Moramo to da prepoznamo i da uradimo sve što možemo da im obezbijedimo stabilnost, da im otvorimo vrata. U suprotnom ćemo propustiti šansu”.

U međuvremenu, ključno pitanje ovdje i s druge strane Atlantika je kako se suprostaviti ruskoj kampanji dezinformisanja i destabilizacije. Džonson smatra da je za to neophodna čvršća saradnja i bolja koordinacija SAD i Evrope.

“Suština ruske propaganda je širenje dezinformacija, da se Evropljani natjeraju da vjeruju da nikome ne mogu da vjeruju. Svakako ne Rusiji, ali ni zapadnim liderima. Time se podrivaju demokratije i to je veoma efikasna strategija. Potrebna nam je daleko bolja koordinacija da se tome suprostavimo, ako ćemo da obezbijedimo mir i stabilnost”.