Predviđanje epidemija pomoću satelitskih snimaka

U zemljama koje imaju slabu zdravstvenu zaštitu mnogo su češči slučajevi izbijanja bolesti koje, na ljude i stoku, prenose insekti. Najefikasniji način da se smanji širenje bolesti je preventivna vakcinacija i uništavanje insekata. Ali kako predvideti kada će negde izbiti epidemija? Novinar Glasa Amerike Đorđe Putić, razgovarao je sa jednim naučnikom iz Kenije koristi satelitske snimke za otkrivanje potencijalnih mesta za izbijanje zaraze.

Groznica doline Rift je akutna virusna bolest, koju na ljude i stoku, u Africi i Arapskom poluostrvu, prenose komarci. Leka za tu bolesti nema, a teško oboleli imaju samo 50 odsto šanse da prežive. Vakcinisanje stoke pomaže samo ukoliko je obavljeno pre izbijanja zaraze, tako da je rano predviđanje mogućnosti izbijanja bolesti presudno. Međutim to predvideti bilo je, do sada, nemoguće.

Analiziranjem snimaka meteoroloških satelita, naučnici sa Udruženja katedri za svemirska istraživanja koji rade u svemirskom centru NASA-e Godard, ustanovili su zanimljivu podudarnost.

“Ustanovili smo da groznica doline Rift izbija kada istočnu Afriku pogodi El Ninjo”, kaže za Glas Amerike naučnik Asaf Aniamba.

El Ninjo i La Ninja su dva ciklusa tople i hladne okeanske struje u ekvatorijalnom Pacifiku, čiji uticaj na vremenske prilike doseže čak do Indijskog okeana. Ta dva klimatska fenomena, praćena su obilnim kišama, a pogođena područja postaju plodno tlo za takozvane “vektore” - insekte koji šire zarazu.

“Ne radi se više samo o obilnim padavinama, problem je i to što se kišni period produžio. Umesto da najezdu insekata imamo oko 3 meseca sada ih imamo 4 do pet meseci. Zbog obilnih padavina mnoga velika područja, poput istočne Afrike budu poplavljena, a vlažno zemljište je idealno za komarce. Oni tu polažu jaja što dovodi do ogromnog razmnožavanja prenosioca zaraze, vektora.”

Program satelitskog praćenja vremenskih prilika, koji finansiraju Zdravstvena agencija američkog sekretarijata za odbranu, NASA-in svemirski centar Godard, Svetska zdravstvena organizacija i brojne države, mesečno snabdeva, 25 zemalja, inforacijama o potencijalnim opasnostima od izbijanja epidemije.

Osim groznice doline Rift, prate se i neke druge bolesti koje prenose insekti poput pulmonalnog hanta virusa, čikungunija virusa i denga groznice.

"Možemo, svakodnevno, precizno da utvrdimo šta se dešava širom sveta. Praktično vidimo anomalije koje mogu da izazovu izbjianje određene bolesti."

Aniamba kaže da će prevencija širenja bolesti biti uspešnija kada se više pogođenih zemalja i neprofitnih organizacija upozna sa programom.

Praćenje i predviđanje vremenskih prilika postavljeno je i na internet stranicu Centra za medicinsku i veterinarsku entomologiju američkog Sekretarijata za poljoprivredu.