"Saradnja sa NATO u Srbiji se medijski marginalizuje"

Ako se analiziraju mediji u Srbiji stiče se utisak da NATO nasrće na Srbiju, dok se novine mnogo bolje prodaju kada se objavi Putin na naslovnoj strani - samo su neke od ocena koje su se čule na današnjem skupu o odnosu medija prema NATO, koji je organizovao Atlantski savet Srbije.

Uz ocenu da mediji u Srbiji favorizuju odnose sa Rusijom i da se iz njih ne vidi da je saradnja sa NATO institucionalizovana, učesnici današnje debate o odnosu srpskih medija prema evroatlantskim integracijama su istakli da se saradnja sa NATO medijski marginalizuje i da se malo vodi računa o posledicama toga.

Šef NATO Kancelarije u Srbiji, brigadni general Ćezare Marineli je poručio da su u Kancelariji uvek spremni da pruže informacije o Severnoatlantskom savezu.

"Razumem da se u Srbiji o NATO razmišlja emotivno, ali isto tako verujem da istorija ne može da bude izgovor za loše novinarstvo i obmanjivanje publike", rekao je Marineli.

Analiza naslova u dnevnoj štampi vodi do zaključka da NATO nasrće na Srbiju, a da je brane Vladimir Putin i Rusija, uočio je novinar Milan Mišić, dok je spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić ukazao da mediji većinom slede političare koji objašnjavaju sve prednosti neutralnosti i koji kriju saradnju sa NATO, plašeći se glasa naroda.

Pogledom na naslovne strane, možete da zaključite da rat samo što nije počeo i da se velike sile bore oko Zapadnog Balkana, rekao je direktor Radio Beograda Milivoje Mihajlović.

"Na svim obukama novinara, prvi savet koji dajem tim mladim ljudima koji hoće da se bave novinarstvom je da što pre pobegnu iz ove profesije. To je danas najslabije plaćena profesija, to je danas profesija gde treba da saginjete glavu i tamo gde niko ne bi saginjao glavu. To je profesija u kojoj mnogi dostojanstvo sakrivaju i sami od sebe, da bi zadržali neku vrstu integriteta", zaključuje Mihajlović.

A zbog stanja u medijima u Srbiji, sinoć je u Beogradu potpisan Proglas za slobodu medija - veliki broj novinara, predstavnika novinarskih udruženja i organizacija civilnog društva javno je zatražio da prestane političko, fizičko i finansijsko ugrožavanje medija, da se zaustave napadi na sve one koji se usude da slobodno govore, kao i da se poštuju Ustav, zakoni i ljudska prava.