Nove sankcije SAD Rusiji ugrožavaju interese EU?

Nove američke sankcije Rusiji mogu da imaju neželjene jednostrane posljedice na interes EU kada je riječ o energetskoj sigurnosti, glasi saopštenje izdato nakon što su u Briselu analizirali posljednji američki korak, a koje potpisuje sam predsjednik Evropske komisije, Žan-Klod Junker.

"Čekaćemo da vidimo kakav će biti konačni oblik američke odluke", dodaje se danas, dok se u Komisiji priprema više mogućih odgovora na ugrožavanje interesa Unije, ali i evropskih kompanija koje imaju poslovne veze sa Rusijom.

Na vijest da Amerika usvaja nove mjere protiv Rusije, ocjenjene u Briselu kao razbijanje jedinstva saveznika kada je riječ o odgovoru na rusku aneksiju Krima i uplitanje u nemire na istoku Ukrajine, evropski zvaničnici su odgovorili da će u najkraćem mogućem roku adekvatno odgovoriti. Zbog čega? Prije svega, jer se vjeruje da će nove američke sankcije ugroziti energetske interese Unije, njeno snabdijevanje energentima, kao i interese brojnih evropskih kompanija koje imaju poslovne veze sa Rusima.

Najčešće se pominju posljedice koje bi takva mjera imala po "Sjeverni tok 2", gasovod od Rusije do Njemačke, medjutim, eksperti ukazuju da bi šteta bila mnogo šira - pominje se osam projekata u kojima učestvuju evropske kompanije- od "Sjevernog toka 2" u čiju izvedbu je uključeno pet velikih kompanija od Italije do Holandije, do "Plavog toka", gasovoda od Rusije do Turske, gdje je italijanska kompanija Eni uključena sa 50 posto akcija, pa čak i projekta izgradnje gasovoda u Kazahstanu u kojem učestvuje grupa evropskih kompanija...uz ovo, u pitanje bi bilo dovedeno i snabdijevanje Evrope ruskim gasom preko Ukrajine, što predstavlja četvrtinu evropskih potreba.

"America first ne može značiti da su evropski interesi na zadnjem mjestu", upozorio je saopštenjem predsjednik Evropske komisije, smatrajući da je interes Unije kolateralna šteta sukoba američkih zakonodavaca i predsjednika Trampa. Dok se u Komisiji priprema odogovor na potez Washingtona, zvanični stav je: vidjeti i čekati...

"Evropski komesari su danas odlučili da ostanu veoma oprezni. Takva je današnja situacija, proces pratimo veoma, veoma pažljivo. Pratimo kako se stvar odvija i kako će ova odluka biti primjenjena u praksi. Oprez je riječ dana, shvatili smo da su uzeti u obzir neki elementi koji su izazivali našu zabrinutost, ali, za sada, ostajemo oprezni", navodi portparol Evropske komisije, Aleksander Vinterstajn.

Nekoliko je opcija za Evropljane - da od Vašingtona traže pismene garancije da evropski interesi novim sankcijama neće biti ugroženi, ukoliko to ne uspije, da pravdu traže preko Svjetske trgovinske organizacije, a tu je i obećanje da će učiniti sve kako bi se zaštitilo evropsko snabdijevanje energentima, ali i poslovni interesi evropskih kompanija. Šta je to "sve" za sada je poznato samo ekonomskim i političkim stratezima Evropske komisije.