Novi uređaji koji su nam (možda) potrebni

Beskrajna industrija potrošačke elektronike dobila je nekoliko novih primeraka, koji su prikazani na prvom Sajmu potrošačke elektronike u Holandiji. Ni jedan novi uređaj neće nam bitno promeniti život, ali neki od njih će svakako biti veoma korisni.

Ukoliko dosta vremena provodite u kontaktu sa ljudima koji govore različite jezike, džepni prevodilac je savršena stvar za vas. On procesuje proste rečenice na 80 jezika, i iako se i dalje oslanja na Guglov servis za prevode, za jednostavnu komunikaciju ne morate ni da bude prikačeni na internet.

“To je fantastično za putnike. Možete bukvalno da odete bilo gde i da pričate sa bilo kim. Osećaj je neverovatan”, kaže Lenart Van Der Zil, generalni direktor i koosnivač firme "Travis."

Razgovor sa svim tim ljudima može da vas izmori, a možda i ogladnite. Bez brige! Belgijska kompanija “MealHero” ima savršeno rešenje – pametni lonac na paru. Zamrznute sastojke, koji se dostavljaju na kućnu adresu, samo ubacite u tu mašinu i dobićete ukusno, zdravo jelo pripremljeno po vašem ličnom ukusu.

“Koncept je nastao iz problema koji smo svi imali. Dođete kući kasno, želite zdravi obrok, ali nemate vremena ili sastojaka da ga skuvate”, objašnjava Anton Klej iz kompanije "MealHero".

Posle obroka ćete verovatno poželeti da dremnete. Šta je bolje nego zaspati na jastuku koji “diše”, ima opciju da oponaša otkucaje srca, a čak može i da otpeva uspavanku?

“To smanjuje stres, povećava opuštanje i to u kombinaciji sa pametnim zvučnim snimkom otkucaja srca ili glasom koji vas uvodi u meditaciju”, kaže Julijan Jahtenverh, koosnivač firm "Somnox".

Vaš san će možda biti još čvršći ako znate da ne morate da ustanete da otvorite vrata mački i da je nahranite. Za to će se, umesto vas, pobrinuti vrata za ljubimce i hranilica pod nazivom “The Sure Feed”. To vam uz pomoć interneta daje punu kontrolu tako da ujutru možete opušteno da krenete na posao, možda na svom električnom biciklu na sklapanje.

Kada malo bolje razmislite, ni jedna od ovih sprava nije neophodna za život, ali jedno je sigurno. One predstavljaju mali deo industrije za koju se predviđa da će do 2020. godine preplaviti svet sa 20 milijardi međusobno povezanih stvari.