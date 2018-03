Ruski državljani na crnoj listi SAD zbog mešanja u izbore

Preko 20 ruskih državljana, saučesnika u sajber napadima, stavljeno je na crnu listu SAD zbog mešanja u američke predsedničke izbore 2016. kao i za druge maliciozne hakerske napade.

Na udaru Sekretarijata za finansije našla se i ruska vojna obaveštajna organizacija GRU, zatim 13 državljana Rusije protiv kojih je specijalni tužilac Robert Maler već podigao optužnice, kao agencija za istraživanje interneta sa sedištem u Sankt Peterburgu, koja je objavljivala lažne vesti i komentare o kontroverznim američkim pitanjima kako bi unela razdor među Amerikancima pred predsedničke izbore.

“Ova administracija se suprotstavlja malignim ruskim sajber aktivnostima, uključujući i njihov pokušaj mešanja u američke izbore, destruktivne sajber napade i upade u ključnu infrastrukturu”, naveo je sekretar za finansije Stiven Manučin u saopštenju. “Ove ciljane sankcije su deo šireg napora za rešavanje zločinačkih napada koji dolaze iz Rusije”.

Ovim sankcijama Trampova administracija je prvi put direktno optužila rusku vladu za mešanje u izbore.

Američki predsednik je nerado priznao uplitanje Rusije, rekavši da bi za to mogle da budu odgovorne i druge zemlje ili pojedinci. On je nazvao smešnim tvrdnje da su članovi njegove predizborne kampanje bili u dosluhu sa Rusima tokom njegove uspešne kandidature i istakao da je to izgovor opozicionih demokrata ne bi li objasnili njegovu ubedljivu pobedu nad bivšom državnom sekretarkom Hilari Klinton.

Na meti 19 osoba

Odlukom Sekretarijata za finansije, 19 osoba i pet entiteta je zabranjeno poslovanje u Sjedinjenim Državama, dok je Amerikancima “generalno zabranjeno da sa njima obavljaju bilo kakve transakcije”.

Sekretarijat navodi da se “ovim postupkom bori protiv destabilizujućih aktivnosti Rusije, od mešanja u predsedničke izbore 2016. do sprovođenja destruktivnih sajber napada”, među kojima je i napad “NotPetya” iz juna 2017. na evropske kompanije.

Taj napad je opisan kao “najrazorniji i najskuplji sajber napad u istoriji. Posledice tog napada bili su gubici od milijardi dolara širom Evrope, Azije i SAD, kao i značajno ometanje globalnog prevoza, trgovine i proizvodnje lekova. Osim toga, nekoliko bolnica u Sjedinjenim Državama nisu mogle da vode elektronsku evidenciju više od nedelju dana”.

U saopštenju Sekretarijata za finansije se još navodi da su od “bar marta 2016, saučesnici hakera iz ruske vlade takođe ciljali američke vladine službe i važnu infrastrukturu uključujući energetske, nuklearne i komercijalne objekte, vodu, avijaciju i ključni proizvodni sektor”.

Pored uvedenih sankcija, Sekretarijat za finansije nastavlja da vrši pritisak na Rusiju i zbog pokušaja da destabilizuju Ukrajinu, okupiraju Krim, mešaju se u izbore, kao i zbog korupcije i kršenja ljudskih prava.

Navodi se i da pokušaj trovanja dvoje britanskih državljana samo pokazuje nastavak nesmotrenog i neodgovornog ponašanja ruske vlade.