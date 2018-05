SAD premeštaju ambasadu u Jerusalim, Palestinci protestuju u Gazi

Sjedinjene Države zvanično premeštaju svoju ambasadu iz Telaviva u Jerusalim u ponedeljak, što je potez kome se snažno protive Palestinci i veliki deo međunarodne zajednice.

Privremeno, ambasada će funkcionisati unutar postojeće zgrade konzulata u Jerusalimu, dok započinje potraga za većom lokacijom.

Palestinci planiraju da održe protest u ponedeljak u Gazi, gde su nedelje demonstracija i sukoba dovele do toga da izraelske snage ubiju više od 50 Palestinaca. Kritičari su osudili Izrael zbog upotrebe bojeve municije, dok Izrael tvrdi da su njegove akcije bile neophodne zbog bezbednosti.

Predsednik SAD, Donald Tramp, obećao je tokom kampanje da će premrestiti ambasadu Sjedinjenih Država u Jerusalim, a u decembru je prekinuo dugu politiku i priznao Jerusalim kao glavni grad Izraela. Istog meseca, Generalna skupština Ujedinjenih nacija nadmoćno je usvojila rezoluciju odbacujući Trampovu odluku po pitanju Jerusalima.

Izrael smatra Jerusalim svojim glavnim gradom, dok Palestinci vide Istočni Jerusalim kao glavni grad buduće palestinske države.

Tema se smatra za jedno od poslednjih velikih pitanja koja bi trebalo da budu rešena u bilo kakvom izraelsko-palestinskom sporazumu.

