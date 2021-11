Eskobar: Vlada Crne Gore ima podršku SAD, DF za sada nije američki partner

Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijel Eskobar saopštio je u petak, u intervjuu crnogorskoj Televiziji Vijesti, da Vlada premijera Zdravka Krivokapića ima punu podršku Sjedinjenih Američkih Država, kao i da je njihov stav da ne treba da odlučuju o strukturi crnogorske vlade.

"Najprije da pružim podršku ovoja vladi koja je uradila mnogo na evropskom putu, na jačanju partnerstva između SAD i Crne Gore", rekao je Eskobar, navodeći da je uloga SAD da “podstaknemo Crnu Goru da napreduje na evropskom putu, da osnaži članstvo u NATO i da nastavi borbu protiv korupcije”.

On je rekao da američka politika uključuje pružanje podrške našim partnerima da to i čine, navodeći da se “to ne odnosi samo na naše partnere koji se izjašnjavaju kao takvi, nego na one koji su konkretnim koracima to i pokazali”.

“U vezi sa DF, iskreno govoreći, ranije preduzeti koraci nisu baš najbolji. Oni su više usredsređeni na etničke podjele, nego na ekonomsku obnovu. U Skupštini su bili jedna od ključnih prepreka za usvajanje budžeta i zakona. Za sada ne mogu reći da su naši partneri", rekao je Eskobar.

Odgovarajući na pitanje koga iz bivše ili trenutne vlasti ima na umu kada govori o sankcijama protiv političara, Eskobar je rekao da to nije laka odluka “jer sankcije nisu temelj za naš odnos”, odbijajući da saopšti konkretna imena.