Rusija optužuje Ukrajinu za velike napade, Kijev tvrdi da je riječ o dezinformacijama

Ukrajinske snage već drugi dan pokušavaju da probiju ruske odbrambene linije na jugoistoku Ukrajine, ustvrdio je jedan proruski zvaničnik, dok rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je spriječilo napad na još jedan nelegalno anektirani ukrajinski region.

Vlasti u Kijevu sugerisale su da su izvještaji o napadima ruske dezinformacije, dok se ukrajinska vojska priprema za kontraofanzivu.

Vladimir Rogov, zvaničnik u proruskoj administraciji u ukrajinskom djelimično okupiranom regionu Zaporožje, naveo je da su borbe nastavljane u tom području u ponedeljak nakon što su ruske snage odbile ukrajinske napada dan ranije.

"Neprijatelj je poslao još veću snagu za napad nego juče" i novi pokušaj da se probije linija fronta "bio je veći i organizovaniji", rekao je Rogov i dodao da su borbe u toku.

Rogov tvrdi da su akcije ukrajinske vojske dio napora Kijeva da dođe do obale Azovskog mora i presječe kopneni koridor do Krima, koji je Moskva anektirala 2014. godine. Analitičari smatraju da je to vjerovatna strategija, s obzirom na to da bi presjekla ruske snage i poremetila snabdijevanje Krima, koji je jedno od ključnih ruskih vojnih sjedišta od početka rata u februaru 2022. godine.

Moskva je prethodno takođe ustvrdila da je spriječila velike ukrajinske napade u istočnom regionu Donjeck, koji djelimično kontrolišu ruske snage.

"4. juna ujutro, neprijatelj je pokrenuo veliku ofanzivu u pet sektora fronta u pravcu južnog Donjecka. Cilj neprijatelja bio je da probije našu odbranu u, prema njihovom mišljenju, najranjivijem sektoru fronta. Neprijatelj nije bio uspješan", saopštilo je rusko ministarstvo.

Te tvrdnje nije bilo moguće potvrditi iz nezavisnih izvora, a ukrajinski zvaničnici takođe nisu potvrdili napade. Portparol ukrajinske vojske saopštio je da "nema tih informacija (o napadu) i da vojska ne komentariše "laži". Oleksij Danilov, sekretar ukrajinskog bezbjednosnog i odbrambenog savjeta, poručio je da se "rat nastavlja do potpune pobjede".

Međutim, izvještaji su podstakli spekulacije da je već u toku velika ukrajinska kopnena operacija, u okviru dugo očekivane kontraofanzive.

Međutim, na snimku, koji je objavilo ukrajinsko ministarstvo odbrane, vide se poruke "Planovi vole ćutnju" i "Početak se neće najavljivati", uz vojnike koji pokazuju da treba ćutati.

Centar za strateške komunikacije oružanih snaga Ukrajine saopštio je na Telegramu da ruske snage "pojačavaju informacione i psihološke operacije".

"Da bi demoralisali Ukrajince i obmanuli zajednicu (uključujući svoje stanovništvo), ruski propagandisti će širiti lažne informacije o kontraofanzivi, njenim pravcima i gubicima ukrajinske vojske. Čak i kada nema kontraofanzive", navodi se u saopštenju.

U međuvremenu, blizu grada Bahmuta, ukrajinske snage "napreduju", saopštio je komandant ukrajinskih kopnenih snaga Oleksandr Sirski.

Na snimku oružanih snaga vide se ruske pozicije pod napadom, dok je lider plaćeničke grupe Vagner Jevgenij Prigožin naveo da su ukrajinske snage povratile kontrolu nad mjestom Berhivka, sjeverno od Bahmuta, i poručio da je to sramno.

Ukrajinski zvaničnici nisu precizirali kada i gdje bi kontraofanziva mogla da bude pokrenuta, niti da li je već počela.

Nedavne vojne aktivnosti, uključujući napade dronovima na Moskvu, prekogranične upade u Rusiju, sabotažu i napade na infrastrukturu iza ruskih linija, uznemirili su Ruse. Analitičari navode da bi te akcije mogle da predstavljaju početak kontraofanzive.

Ruska vojska u ponedeljak je ustvrdila da je odbila najnoviji ukrajinski upad u ruski region Belgorod, na granici sa Ukrajinom. Rusi, koji navode da se bore uz ukrajinske snage, saopštili su da su izveli napad u nedelju. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je odbilo napad vazdušnim udarima i artiljerijom.