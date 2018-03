Evropski savet podržao ocenu Britanije - Rusija "verovatno" odgovorna

U Briselu, drugi dan samita Evropske unije, na kojem su se kao glavne teme nametnuli odnosi sa velikim silama sa istoka i zapada - Rusijom i Amerikom. Moskva se u fokusu našla zbog stava koji 27 evropskih lidera deli sa britanskom premijerkom da je "najverovatnije" Rusija iza napada nervnim gasom u Salisberiju, a Vašington zbog neizvesne sudbine trgovinskih veza dva ključna politička i ekonomska partnera.

Evropski savjet se složio sa britanskom procjenom da Rusija "najvjerovatnije" stoji iza pokušaja ubistva bišeg spijuna i njegove kćerke u britanskom Solisberiju i donio odluku kakvu nikada prije nije donešena: na konsultacije je pozvan evropski ambasador u Moskvi, u iščekivanju daljeg razvoja stvari...



"Naša reakcija je bez primjera u istoriji, u stvari, teško je na pravi način reagovati na takvo ponašanja kao što je napad nervnim otrovom. Nikada nećemo ni imati šansu da odgovorimo na pravi način jer mi smo po,tpuno drugačiji, ako znate šta mislim pod tim...zato sam bio fokusiran na za mene najvažniji zadatak- da ostanemo ujedinjeni u našj reakciji, i mislim da sam u tome uspio", kazao je predsednik Evropskog savjeta Donald Tusk.

"Pozdravljam odluku Savjeta da se složi sa britanskom procjenom da

vrlo vjerovatno da Rusija stoji iza pokušaja ubistva u Solzberiju", istakla je britanska premijerka Tereza Mej.



I njemačka kancelarka i francuski predsjednik su se složili sa britanskom procjenom i spremni su na uvodjenje sankcija Rusiji. Uskoro će Pariz i Berlin objaviti kakve sankcije uvode, ali se one neće, kako je rekla njemačka kancelarka, neće zaustaviti na povlačenju ambasadora.



"Dodatni koraci se mogu očekivati već od ponedjeljka", najavio je Tusk.



Ali ne od svih evropskih država - Austrija je objavila da neće nikoga

protjerivati, a sumnjičavi u optužbu protiv Rusije gdje umjesto "sigurno" stoji "najvjerovatnije", su i Bugari, predsjedavajući EU...



Druga velika tema samita su bili trgovinski odnosi sa Amerikom - nakon

što je Vašington privremeno stavio EU na listu izuzetih od novih

viših uvoznih tarifa čelika i aluminijuma, Evropljani su zadovoljni

ali...



"Sretni smo zbog izuzimanja od visokih tarifa, ali nismo sretni zbog

činjenice da je američki predsjenik tražio da se novi trgovinski

ugovor zakljči do maja ove godine. To nije moguće. Uostalom, nisu

samo Amerikanci ti koji postavljaju zahtjeve - i mi ih imamo sa naše

strane", poručio je predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker.