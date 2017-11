Restrikcije na putovanja i poslovanja državljana SAD sa Kubom

Administracija predsednika Donalda Trampa će danas početi da primenjuje promene koje će, kako se navodi, “kanalisati ekonomske aktivnosti” dalje od kubanske vojske, obaveštajne službe i bezbednosne službe, i uvesti putna i poslovna ograničenja na interakcije američkih gradjana sa Kubom.

Većina Amerikanaca, koja planira da poseti tu ostrvsku zemlju će morati da putuje sa turama, koje organizuju američke kompanije. Te putnike će takodje pratiti predstavnik grupe koja je sponzor. Stejt department je objavio listu 83 hotela i drugih poslova koji su, kako se navodi, vezani za kubansku vojsku, uključujući radnje, luke, čak dva proizvodjača ruma. Amerikancima je zabranjeno da posluju sa njima.

“Kuba nikada nije primenila sankcije protiv gradjana Sjedinjenih Država. To nije deo politike naše zemlje. Iz tog razloga ja ne mogu da predvidjim kad su u pitanju sankcije da će Kuba sprovesti recipročne mere, jer to nikada ranije nije učinila. Kuba se protivi unilateralnim sankcijama. To bi bilo protivno principima koje je Kuba uvek zagovarala, promovisla i branila.”, rekla je Džozefina Vidal, Generalna direktorka Kubanskog odseka za Ameriku.

Nova pravila su deo delimičnog ukidanja obnove uspostavljanja diplomatskih veza sa Kubom od strane predsednika Baraka Obame 2015. posle više od 50 godina američkog embarga prema toj komunističkoj zemlji.