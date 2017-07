Restoranske hale novi trend u Njujorku

Restoranske hale – zajednički prostori koji okupljaju niz malih restorana pod jednim krovom postaju popularna opcija za one koji vole da jedu napolju u Njujorku. U gradu gde je mladim vlasnicima restorana zbog visokih stanarina i operativnih troškova teško da razrade svoj posao i postanu poznata imena – ovakve hale nude alternativni put ka zaradi. Ljubitelji dobre kuhinje, kulinari koji tek započinju binis kao i investitori guraju se za mesto za stolom.

U restoranskoj hali Bergen u Bruklinu u Njujorku možete dobiti sve – od koktela do slanine na ražnjiću.

“Hrana je novi rokenrol, to je nešto što izaziva uzbuđenje među ljudima”, kaže Džonatan Batler, jedan od osnivača Bergena.

To uzbuđenje delom podstiču društveni mediji i fotogenična hrana kao što je sladoled u obliku procvetale ruže. Međutim, najnoviji trend se manje odnosi na to šta jedete a više na to gde jedete.

“Restoranske hale su zaista pristupačne. Cene su niže, možete da izađete na ručak ili večeru sa porodičnim prijateljem, kolegom, mamom i tatom i svi će moći da pronađu nešto što ih zanima”, kaže Kerolin Vehi iz organizacije "Hospitality House".

Pored toga što nude različite vrste hrane pod jednim krovom, restoranske hale su takodje način za vlasnike biznisa u povoju da testiraju kako to izgleda imati pravi restoran.

Deni Garsija je generalni menadžer u Lendhausu, lokalnoj kompaniji za ketering koja je započela da prodaje hranu na festivalima na otvorenom i pijacama.

“To nam daje malo fleksibilnosti jer je manje zahtevno od održavanja celog, velikog restorana, malo je lakše ovim upravljati.”

Za mala lokalna preduzeća, restoranske hale mogu da budu marketinško sredstvo.

“To je odličan put za njih da razviju identiet svog brenda na tržištu i da se povežu sa srodnim proizvodjačima hrane i napitaka”, kaže Kerolin Vehi.

Arhitekte i građevinari obraćaju pažnju na ovaj trend, a neki su restoranske hale doneli ljudima na sam prag. Gotam Market nalazi se u prizmelju jedne stambene višespratnice.

“Investitori I arhitekte su se osvestili da prostor sa više malih restorana predstavlja veliki plus za njihove zgrade, kao način da se privuku i zadrže stanari.”, kaže Džonatan Batler.

Pošto broj tih lokacija raste, da li će potrošačima ikada dosaditi koncept restoranskih hala? Kreolin Vehi smatra da neće.

“Smatramo da će ova promena u domenu ishrane zaista ići na tu stranu i da ćete u budućnosti videti još raznovrsniju ponudu različitih restoranskih hala.”

U gradu u kojem postoji bezbroj opcija za ručkove I večere, restoranske hale su, po svemu sudeći, dobrodošli dodatak meniju.