Republikanci podeljeni po pitanju da li će Tramp biti diktator

Kao deo kampanje za drugi mandat na mestu predsednika SAD, Donald Tramp i njegovi saveznici kažu da bi bivši predsednik, ako pobedi, koristio federalne pravosudne organe da kazni političke neprijatelje i preoblikuje vladu kako bi sprovodila njegovu politiku.

Dok su demokrate ujedinjene u zabrinutosti oko drugog Trampovog mandata, upozoravajući da bi to bilo ravno diktaturi, reakcija republikanaca je oštro podeljena. Neki u Republikanskoj stranci su glasni oko toga, dok drugi umanjuju Trampovu retoriku, smatrajući da je ta bojazan prenapumpana.

Ključna razlika je u tome što većina republikanaca koji izražavaju zabrinutost zbog Trampovih autoritarnih tendencija ili više nisu na funkciji ili su najavili da se povlače, što znači da otpor prema ambicijama bivšeg predsednika možda neće biti preovlađujuće mišljenje kod republikanaca.

Osveta i odmazda

Tramp je obećao svojim pristalicama da će ih osvetiti ako ponovo uđe u Belu kuću, a koristio je rečnik koji podseća na najgori evropski fašizam 1930-ih i 1940-ih, nazivajući svoje političke protivnike štetočinama i upozoravajući da imigranti truju krv Sjedinjenih Država.

Tramp je takođe zainteresovan za prekvalifikaciju širokog sloja federalne radne snage, desetina hiljada karijernih državnih službenika koje bi mogao da otpusti po želji. Koalicija konzervativnih istraživačkih centara, na čelu sa Heritidž fondacijom, trenutno vrši proveru hiljade Trampovih pristalica koji su zainteresovani da rade u drugoj Trampovoj administraciji i od kojih se može očekivati da verno izvršavaju njegove želje.

Tramp je takođe obećao da će preduzeti konkretne korake, uključujući istragu predsednika Džoa Bajdena i njegove porodice preko specijalnog tužioca, i predložio je da medije koji kritikuju njega treba ućutkati.

Trampove najbliže pristalice ponovile su njegove pretnje. U intervjuu sa bivšim Trampovim savetnikom u Beloj kući Stivom Benonom, bivši zvaničnik Sekretarijata odbrane u Trampovoj administraciji Keš Patel rekao je da će u drugom Trampovom mandatu pronaći zaverenike, ne samo u vladi, već i u medijima.

„Da, mi ćemo krenuti na ljude u medijima koji su lagali američke građane, koji su pomogli Džou Bajdenu da namešta predsedničke izbore, dolazimo po vas. Bilo da je to krivično ili prekršajno, to ćemo ustanoviti."

„Ovo nije prazna priča, apsolutno smo mrtvi ozbiljni", dodao je Benon.

Diktator na jedan dan?

U intervjuu Foks njuzu sa Šonom Henitijem, Tramp je dobio priliku da otkloni strah da će se ponašati kao diktator ako bude ponovo izabran.

„Da budemo jasni, imate li na bilo koji način ikakve planove ako budete ponovo izabrani za predsednika, da zloupotrebite vlast, da prekršite zakon, da upotrebite vladu da biste krivično gonili ljude?" upitao je Haniti.

"Mislite kao što oni sada rade?", rekao je Tramp i nije odgovorio na pitanje.

Nekoliko minuta kasnije, Heniti je ponovo pokušao: "Ni pod kojim okolnostima, večeras obećavate Americi, da nikada nećete zloupotrebiti moć kao osvetu prema bilo bilo kome?"

„Volimo ovog tipa. On kaže: 'Nećeš valjda biti diktator?' Rekao sam, ne, ne, ne. Osim prvog dana. Zatvaramo granicu, i bušimo, bušimo, bušimo. Posle toga, ja nisam diktator. U redu?", odgovorio je Tramp.

Trampova kampanja nije odgovorila na zahtev u kojem se traži pojašnjenje njegovog odgovora.

Neki republikanci ipak upozoravaju

U predsedničkoj debati republikanaca u sredu, bivši guverner Nju Džersija Kris Kristi dao je strašnu sliku o tome kako misli da bi izgledao još jedan Trampov mandat.

„To je ljut, ogorčen čovek koji sada želi da se vrati kao predsednik jer želi da se osveti svakome ko se nije slagao sa njim, svakome ko je pokušao da ga pozove na odgovornost za sopstvena zlodela, i svaka politika o kojoj on govori je o sprovođenju plana odmazde“, rekao je Kristi.

„Da li mislim da se šalio kada je rekao da je diktator? Sve što treba da uradite je da pogledate unazad, i zato mu neuspeli pokušaji da govorite protiv njega, pravdanje njega, pretvaranje da je na neki način žrtva, sve mu to daje moć. Da pojasnim, njegovo ponašanje je neprihvatljivo. On je nepodoban. I pazite dobro šta će biti ako ikada dobije još jedan mandat", naveo je Kristi.

Tramp je odbio da učestvuje u bilo kojoj od primarnih debata. Ostalih troje republikanaca, bivša guvernerka Južne Karoline Niki Hejli, guverner Floride Ron Desantis i biznismen Vivek Ramasvami, izbegli su bilo kakvu oštru kritiku bivšeg predsednika, koji i dalje vodi u anketama.

Ulazak u diktaturu

Kristijevu zabrinutost ponovili su i drugi republikanci, kao što su senator iz Jute i predsednički kandidat iz 2012. Mit Romni, koji je ove nedelje za Vašington post rekao da izgleda da Trampova baza želi da se ponaša da je autoritaran.

„Njegova baza voli autoritarnu crtu. Mislim da im se dopada ideja da on može da koristi vojsku u unutrašnjim prilikama, i da će tražiti osvetu i odmazdu. Zato on to govori i na korak je do republikanske nominacije", rekao je Romni. U septembru je Romni najavio da se neće kandidovati za ponovni izbor sledeće godine.

Bivša članica Predstavničkog doma iz Vajominga Liz Čejni, koja je bila glasna Trampova kritičarka i bila je u komisiji donjeg doma Kongresa koja je istraživala napad na američki Kapitol 6. januara 2021, rekla je za CBS njuz da nema sumnje u to na šta bi drugi Trampov mandat ličio.

„Jedna od stvari koje vidimo da se dešava sada je neka vrsta ulaska u diktaturu u Sjedinjenim Državama“, rekla je ona.

"Neozbiljna pretnja"

Aktuelni republikanski zvaničnici koji podržavaju bivšeg predsednika često umanjuju njegove navode da će koristiti vlast da kazni svoje kritičare.

Tokom debate Desantis je odbacio mogućnost da bi se Tramp ponašao kao diktator tokom drugog mandata.

„Vidite, mediji prave veliku buku o tome šta je rekao. Samo bih podsetio ljude da on nije bio takav na vlasti", rekao je Desantis.

Senator Lindzi Grejem je javno rekao da veruje da su Trampovi komentari Henitiju trebalo da budu zabavni. U intervjuu za CNN, Grejem je osporio tvrdnje Čejnijeve o tome kako će se Tramp ponašati, jer smatra da to proističe iz njenog ličnog animoziteta prema bivšem predsedniku.

"Mislim da bi nastavak Bajdenovog predsedavanja bio katastrofa za mir i prosperitet u zemlji i inostranstvu. Naša granica ne radi. Jedina osoba koja će zaista popraviti pokvarenu granicu je Donald Tramp. Kada je on bio predsednik, ništa od ovoga se nije dešavalo u Ukrajini. Hamas i sve te druge terorističke grupe su se plašile Trampa", rekao je Grejem.

Upitan da prokomentariše Trampovu izjavu da će biti diktator na jedan dan, republikanski senator Tom Tilis je rekao:

„Rekao je da će uraditi dve stvari: zatvoriće granicu i bušiti. Svako bi mogao da kaže da je to zloupotreba moći. Ja mislim da je to pravedna upotrebu moći, a predsednik Bajden nije uspeo u tome“.

Autokrate se uvek same pokažu

Rut Ben-Gijat, profesorka na Univerzitetu u Njujorku i autorka knjige o diktatorima, upozorila je na opasnost odbacivanja Trampove retorike kao neozbiljne ili lakomislene.

„Sve što Donald Tramp kaže treba shvatiti ozbiljno. Autokrate vam uvek govore ko su i šta će da urade. U ovom slučaju, Tramp jasno govori da ima nameru da bude diktator, što nije iznenađujuće s obzirom na njegovo podsticanje na državni udar da bi ostao na vlasti nezakonito i s obzirom na njegovo otvoreno dodvoravanje drugima iz njegovog plemena, kao što su ruski predsednik Vladimir Putin i kineski predsednik Ši Đinping", navela je u pisanom odgovoru Glasu Amerike.

Kurt Bredok, docent komunikacije na Američkom univerzitetu koji proučava vezu između političkog rečnika i nasilja, rekao je da umanjivanje Trampove retorike omogućava da se većina onoga što bivši predsednik kaže normalizuje u široj javnosti.

„Govore da se samo šali već sedam godina. Da li se samo šali ili ne, meni je nebitno. Kada postoje ljudi koji se nekome dive kao što se neki pojedinci dive Trampu, normalizacija ove vrste rečnika promoviše pozitivne stavove o onome o čemu priča. Dakle, ako se šali o tome da je diktator, ili se šali o navodnom nasilju protiv političkih neprijatelja, što više to radi, to više postaje deo našeg normalnog rečnika", rekao je Bredok za Glas Amerike.