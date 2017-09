Raste poverenje građana Srbije u policiju

Do sada najviši stepen ukazanog poverenja u policiju građani Srbije su izrazili ove godine, čak 56 odsto njih izjasinilo se da veruju u ograne državnog reda, navodi se u rezultatima istraživanja javnog mnjenja "Stavovi građana o policiji" koje je sproveo Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

Izveštaj sa rezultatima istraživanja objavljen je u okviru projekta "Puls integriteta i poverenja u policiju na Zapadnom Balkanu" koji podržava Evropska unija programom "Podsticanje civilnog društva".

Građani Srbije najviše veruju obrazovnim institucijama, policiji i sistemu zdrastvene zaštite.

Istraživanje koje je izvršeno na uzorku od 1.000 punoletnih građana Srbije pokazalo je da se stepen poverenja u policiju povećava, ali da je i dalje ispod svetskog proseka koji iznosi od 60 do 90 odsto.

Kada je reč o korumpiranosti, policija se nalazi na četvrtom mestu institucija koje građani smatraju najkorumpiranijim, pre nje se nalaze sistem zdrastvene zaštite, tržišna inspekcija i carina.

U Srbiji 66 odsto građana smatra da je policija korumpirana, a najkorumpiranijim delom policije ocenjuje se saobraćajna policija što je rezultat koji se ponavlja iz godine u godinu.

Na pitanje koja institucija bi trebalo da vodi borbu protiv korupcije u policiji, 20 odsto građana smatra da je to unutrašnja kontrola u policiji, njih 18 odsto smatra da je to Vlada, a isto toliko njih misli da je to ministar unutrašnjih poslova.

Samo šest odsto ispitanika smatra da je direktor policije bitan za rešavanje problema korupcije.

Istraživanje je pokazalo da 42 odsto najmlađeg dela stanovništva (od 18 do 29 godina) ima najmanje poverenja, dok 76 odsto starijih građana (65+) imaju najvišse poverenja u policiju.

Kada je reč o institucijama kojima građani najmanje veruju to su već tradicionalno tržišna inspekcija, pravosuđe i mediji.

Ovo istraživanje obavljeno je pored Srbije i u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Makedoniji, takođe na 1.000 punoletnih ispitanika.

Rezultati pokazuju da građani Zapadnog Balkana imaju visok stepen poverenja u obrazovanje i zdravstvo, dok u policiju veruje 59 odsto građana.

Najviše poverenja u policiju imaju građani Kosova, 69 odsto, građani Crne Gore 65 odsto, dok najmanje poverenja imaju građani Makedonije, 54 odsto i BiH, 47 odsto.

Najkorumpiranijim institucijama građani Zapadnog Balkana smatraju sudstvo, zdravstvo, carinu i tužilaštvo.

Kada je u pitanju prijavljivanje korupcije, najviše građana Makedonije je spremno da prijavi korupciju, njih 70 odsto, dok su na prijavu korupcije najmanje spremni građani Srbije, njih 26 odsto bi se odlučilo na taj korak.

Građani Zapadnog Balkana smatraju da bi korupciju najbolje sprečilo strože kažnjavanje počinilaca, kažnjavanje korumpiranih rukovodilaca i motivisanje građana da prijavljuju korupciju.