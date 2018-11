Broj žrtava požara u Kaliforniji porastao na 25

Vlasti su pronašle još 14 tela u subotu nakon što je šumski požar Kemp pregazio gradić Peradajz u Severnoj Kaliforniji, podižući broj poginulih na 23, sapštio je okružni šerif kasno u subotu.

Ranije, dvoje ljudi pronađeno je mrtvo u automobilu u Malibuu, dok je vatra naterala sve stanovnike grada da se evakuišu.

U saopštenju od subote broj poginuih od vatrene stihije podignut je na 25 - od požara Vusli i manjeg požara Hil u južnoj Kaliforniji, kao i požara Kemp u severnoj Kaliforniji.

Photo Gallery: California Wildfires, Nov. 10, 2018

Hapšenja zbog pljačke



Dve osobe su uhapšene zbog pljačke u okrugu Ventura.

Šef kancelarije šerifa, Džon Benedikt, rekao je na konferenciji za novinare u nedelju: "Imamo nultu toleranciju za pljačke".

Šerif Erik Bušou najavio je hapšenja zbog pljački u subotu. On je rekao da su dva hapšenja izvršena u izdvojenim incidentima i upozorio: "Ukoliko dođete ovde da biste iskoristili situaciju, mi ćemo vas uhapsiti i odvesti u zatvor".

Požar Vusli predstavlja pretnju po 75.000 domova u okrugu Ventura, seveozapadno od Los Anđelesa. Taj okrug je takođe bio poprište masovnog ubistva ove nedelje u kome je usmrćeno 12 ljudi.

Masovna evakuacija



Gradonačelnik grada Tauzend Ouks, gde se dogodila pucnjava, rekao je da je tri četvrtine njegovog grada pod naređenjem za evakuaciju.

Čitav priobalni bogataški grad Malibu je evakuisan, a istorijski filmski setovi na kojima su snimani vesterni filmovi su uništeni. Poznate ličnosti koje žive u toj oblasti, poput Kim Kardašijan Vest i Lejdi Gage preko Tvitera su podelile svoju zabrinutost za svoje kuće i okruženje. Glumac Martin Šin javio je lokalnim izveštačima da će on i njegova supruga verovatno spavati u kolima.

Požari Vusli i Hil izbili su u četvrtak uveče, hranjeni dugotrajnom sušom i vetrovima Santa Ane.

Trampova reakcija



Predsednik SAD tvitovao je o požarima u subotu iz Francuske, optuživši zvaničnike Kalifornije. Rekao je da su požari rezultat "ogromnog lošeg upravljanja šumama", zapretivši da će uskratiti federalna sredstva. On nije pomenuo sušu u Kaliforniji.

"Nema razloga za ogromne, smrtosnosne i skupe požare u Kaliforniji da uprava za šume nije tako loša. Milijarde dolara se daju svake godine, gube se toliki životi, sve zbog strahovito loše uprave. Popravite to sada ili više nema isplata iz federalnog budžeta!"

Odgovor naučnika



Liroj Vesterling, naučnik za klimu i požare na Univerzitetu Kalifornija Mersed, rekao je sa San Francisko kronikl da su Trampovi tvitovi preterano uprošćeno prikazali situaciju u Kaliforniji.

"Kad imate predsednika koji izađe i kaže da je to sve zbog lošeg upravljanja šumama je smešno. On potpuno ignoriše dinamiku onoga što se događa oko nas", rekao je on za Kronikl. Rekao je da porast temeratura i duži periodi sušnog vremena stoje iza ne samo većeg broja šunmskih požara, već i njihove snage.

Najsmrtonosniji u istoriji



Zvaničnici su saopštili da je požar Kemp postao najrazorniji šumski požar u istoriji države i treći najsmrtonosniji.

Ranije, požar Tjubs, koji je spalio gotovo 40.000 ari u okruzima Lejk, Napa i Sonoma 2017, smatran je najrazornijim šumskim požarom u istoriji države. Požar Tjubs ubio je 22 ljudi i uništio vio od 5.500 objekata.

Šerif okruga Bjut saopštio je da su žrtve uglavno pronalažene mrtve unutar ili u blizini svojih automobila. Iznenadna evakuacija izazvala je blokadu saobraćaja, terajući neke ljude da beže peške.

Zvaničnici saopštavaju da je požar uništio blizu 6.453 domova i još 260 komercijalnih objekata i da je narastao na 404 kvadratna kilometra.

Vatrena stihija, koja je izbila u četvrtak zajedno sa požarima u južnoj Kaliforniji, gotovo se učetvorostručila do petka. Zvaničnici kažu da je požar samo pet odsto stavljen pod kontrolu.

Desetine ljudi vode se kao nestali.

Vanredno stanje



Evakuacija je naređena u istočnoj strani obližnjeg Čikoa, grada sa 93.000 ljudi, dok je vetar brzine 56 kilometara na sat rasplamsavao požar.

Kalifornija je proglasila vanredno stanje u severnim delovima države, kako bi pomogla napore spasilaca i rad na obnovi.