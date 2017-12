Razgovori oko Bregzita još uvek bez napretka

Radni ručak britanske premijerke i predsjednika Evropske komisije nije uspio da donese dugoočekivani napredak u pregovorima dvije strane i poslije njega ostaje neizvjesno da li će evropski lideri, koji se sastaju sredinom mjeseca, dati zeleno svjetlo za drugu fazu Bregzita. Razgovori se nastavljaju ove sedmice.

Velike nade je London polagao u današnji sastanak, čak su nagovarali evropske komesare da redovni sastanak srijedom pomjere za danas, kako bi, u slučaju postizanja sporazuma, oni to odmah i potvrdili i tako Britancima otvorili put za novu fazu pregovora, o tome kako će dvije strane trgovati nakon marta 2019. kada Velika Britanija više ne bude evropske članica.

Ne manje važnosti dato je i sa evropske strane - pred dolazak britanske premijerke, predsjednik Komisije se susreo sa čelnicima EP analizirajući šta su radne grupe do tog trenutka uspjele usaglasiti, na tehničkom i političkom planu. Medjutim, nakon radnog ručka je saopšteno.

"Uprkos svim našim naporima i značajnom napretku koji smo sa našim timovima postigli posljednjih dana na otvorenim pitanjima, danas nije bilo moguće postići potpuni sporazum. Postoji zajedničko razumjevanje kada je riječ o većini otvorenih pitanja. Otvoreni smo za razgovor, trebaće još pregovora, razgovora. Spremni smo da nastavimo razgovore kasnije ove sedmice, ali moram reći da naše pozicije postaju sve konkretnije. Danas je ostvaren značajan progres i današnji susret nije propao, ovo je početak nove faze i uvjeren sam da ćemo do kraja sedmice imati sporazum", smatra predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker.



Britanska premijerka Tereza Mej je iznela pozitivan stav.



"Jasno je da želimo zajedno da napredujemo u ovome. Ali u nekoliko stvari i dalje postoje razlike i za to nam treba još pregovora i konsultacija. Sastaćemo se još jednom do kraja sedmice i ja sam takodje uvjerena u pozitivan ishod", rekla je Mej.

Ključna razmimoilaženja ostaju i dalje oko prava gradjana, nadležnosti Evropskog suda pravde, razgraničenja dvije Irske i, naravno, finansijskog poravnanja. Izvori bliski sastanku tvrde da je pitanje novca jos ponajbliže rješenju, dosta je nejasnoća oko budućih prava Evropljana koji žive na Ostrvu, dok se, prema onome što je danas bilo na stolu, za Sjevernu Irsku predvidja poseban status kada je riječ o pristupu evropskom zajedničkom tržištu.

Nije trebalo dugo čekati da se jave i škotski zvaničnici, tražeći sličan status i za njihov dio Ujedinjenog kraljevstva, a pridružio im se i Vels, tražeći isto.

Britanski pregovarači sada vode trku sa vremenom. Željeli bi do srijede postići sporazum kako bi iza njega stajao i kolegij evropskih komesara i kako bi mirno sačekali 15. decembar i evropski samit koji ne bi imao razloga da ne da zeleno svjetlo za novu fazu pregovora.