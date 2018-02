Prva "spavaonica" u Vašingtonu - odmor tokom radnog dana

Pošto je dugo radio kao savetnik za tehnologiju, Denijel Turisini, oseća se umornim oko sredine radnog dana. Pitao je brojne poslovne ljude oko sebe gde idu i šta rade da bi se osvežili. Dobijao je različite odgovore, ali su mu mnogi rekli da odspavaju u kolima, ili u holu hotela, ili za radnim stolom. I tako je Turisini shvatio da je svima koji mnogo rade ili su izloženi velikom stresu neophodan odmor. Zbog toga je osnovao mesto koje je nazvao Recharj ili obnovite energiju.

Glavni grad Amerike, Vašington, dom je vladinim agencijama, finansijskim institucijama i brojnim kompanijama i korporacijama. U središtu tog vrednog grada, gde se puno radi mnogo sati, sada postoji mesto za - punjenje baterija. Mesto se zove Obnovite energiju, i otvoreno je pre nekoliko meseci.

Da bi se odmorili, klijenti pristižu iz svih delova grada. Uz prijatnu muziku, svi odspavaju dvadesetak minuta na udobnim krevetima napunjenim plastičnim lopticama, pokriveni su ćebadima, a oči pokrivaju maskama koje mirišu na lavandu. Posle čega odmorni mogu da se vrate na posao.

“U Vašingtonu su svi otvorenih ruku prihvatili nove spavaonice“, kaže vlasnik Danijel Tursin.

Vlasnik smatra da spavaonice odgovaraju novom, ubrzanom životnom stilu, jer ga kratko uspore.

​“Neke teškoće sa kojima smo danas suočeni, potpuno su nove, kao što su pametni telefoni, koji su sa nama 24 sata dnevno, sedam dana nedeljno, tako da šef može da te zove u svako doba noći ili kada si na odmoru. To nismo imali pre jedne generacije. Još smo suočeni sa brojnim izazovima, kao što su promene u životnom stilu i brizi o zdravlju. Promena navika je od izuzetne važnosti dug i srećan život. “

Da bi pomogao klijentima da poboljšaju fizičko i mentalno zdravlje, nova kompanija nudi kurseve meditacije.

“Zvuci koji vas opuštaju omogućavaju vam da zaboravite sve misli, i opustite se. Zvuci utiču na različite delove tela zbog različitih frekvencija i dublje vas odmore od samog spavanja. Jedna od najlakših vežbi je da podignete šake do grudi i sledećih pola minuta primetiće te da su vam šake skliznule niže. Bićete svesni zvuka oko vas. Zvuka koji vas nervira i onog koji vam se dopada. I bićete svesni da dišete“, objašnjava nastavnica u spavaonici "Obnovite energiju", Pejdž Ličens.

“Čini vam se da je dan tek počeo, umesto da sebi kažete ‘ O Bože ! Kako ću izdržati do kraja dana ? To je veoma važno. Često dođem sredinom dana, a neki put i posle posla. I to mi pomogne da obnovim energiju", ističe klijent Konor Geriti.

Pošto pomaže u poboljšanju zdravlja i zdravih navika, kratko spavanje sredinom dana verovatno će okupljati sve više pristalica, a osnivač Turisini, je presrećan jer je prvi počeo taj trend.