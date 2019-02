Protest Srba u Severnoj Mitrovici "protiv aneksije"

U Severnoj Mitrovici održan je protest Srba pod parolom "Protiv aneksije Severne Mitrovice". Inicijativu o ujedinjenju južnog i severnog dela Mitrovice krajem novembra prošle godine pokrenuo je gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri, nakon ostavke gradonačelnika severnog dela grada Gorana Rakića.

Protest Srba koji su došli iz svih opstina na severu Kosova počeo je ispred kancelarije EULEKS-a u ovom gradu. Okupljeni su nosili tranparente na kojima je pisalo “Ne damo sever”, “Protiv taksi i aneksije”, “Sever bastion srpske slobode”, “Srbija čuva svoje Srbe”.

Građani sa kojima smo razgovarali na protest su došli iz različitih razloga:

,,Pa zbog ovoga da ne damo da uzmu severni deo, videćemo dalje kako će da bude za sad ne bi trebalo da uzmu, nećemo da dozvolimo to''.

,,Da vratimo ove takse, da se ukinu za srpski narod i da narod malo oseti boljitak i da ima hrane i pića za svoju decu i za sebe''.

,,Zbog ove Trepče zbog ovih dešavanja koja se sada odigravaju i tako''

Predsednik Srpske liste Goran Rakić poručio je da je cilj ujedinjenja Mitrovice nestanak Srba iz severnog dela grada, a ne ekonomski razvoj kako po rečima Rakića u Prištini žele da predstave.

„To je laž, gospodo iz Prištine, to je laž. Gospodo iz Evropske unije zašto ćutite kada znamo da u južnom delu Kosovske Mitrovice ne živi ni jedan Srbin. To žele i sa nama da urade da ujedine Mitrovicu da nas sutra više ne bude ovde. Nećemo im to dozvoliti'', rekao je Goran Rakić obraćajući se okupljenima.

Okupljenima se obratio i rektor Prištinskog univerziteta Rade Grbić koji je poručio da obrazovanje i zdravstvo moraju da ostanu u sistemu Republike Srbije.

,,Ako naše zdravstvene ustanove, škole i univerzitet ne budu u zdravstvenom i obrazovnom sistemu Republike Srbije neće biti ni Srba na Kosovu i Metohiji. Na kraju pozivam sve okupljene na jedinstvo, mir i slogu, na pružanje nedvosmislene podrške našoj državi na očuvanju institucija Republika Srbije na Kosovu i Metohiji'', rekao je Rade Grbić.

Protest je završen šetnjom okupljenih do glavnog mosta na Ibru koji Mitrovicu deli na južni i severni deo.

U severnoj Mitrovici za sutra je najavljen i protest pod motom “jedan od pet miliona” na kome će kako je najavio jedan od organizatora Marko Jakšić odbornik u skupštini opštine Severna Mitrovica, biti zaraženo rasvetljavanje ubistva Olivera Ivanovića. To okupljanje biće i kako je poručio podrška protestima koji se poslednjih meseci i nedelja održavaju u Beogradu i pojedinim gradovima Srbije.