Protest DF u parlamentu zbog mogućeg hapšenja Medojevića

Poslanici Demokratskog fronta proveli su već četvrtu noć u crnogorskom parlamentu kako bi se spriječili hapšenje jednog od svojih lidera Nebojše Medojevića, kome su poslanici vladajuće koalicije u četvrtak ukinuli imunitet pošto ga Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči za pranje novca.

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović uputio je pismo Vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću sugerišući da donese uputstvo kojim će Glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću saopštiti da nema potrebe za pritvorom i da se poslanik Nebojša Medojević može braniti sa slobode.

Služba za odnose sa javnošću Predsjednika Crne Gore je saopštila da je jutros u telefonskom razgovoru Vujanović dobio uvjeravanja Medojevića da će poštovati pozive tužioca i suda i da ničim neće izbjegavati ili ometati vođenje krivičnog postupka.

Prethodno, poslanici DF-a pozvali su VDT-a Ivicu Stankovića da što prije donese obavezujuće upustvo kako bi se spriječilo hapšenje Medojevića. Stanković je, pak, poručio da svoje poteze ne želi da najavljuje.

Tokom jučerašnjeg dana, poslanike DF-a posjetio je mitropolit crnogorsko-primorski SPC Amfilohije. Kako je kazao Andrija Mandić, predsjednik Skupštine Ivan Brajović Amfilohiju nije dozvolio ulaz u Skupštinu. Amfilohije je kazao da su duhovne, materijalne i političke diobe karakteristične za Crnu Goru. On je kazao kako se nada da će se ova situacija brzo završiti.

"Nadam se da će Brajović shvatiti da se ovim putem ne gradi Crna Gora," kazao je Amfilohije.

Nebojša Medojević je zahvalio Amfilohiju na dolasku.

"Ja sam spreman da odem na sud i da branim svoju čast i slobodu", kazao je on.

Predsjednik parlamenta, Ivan Brajović poričio je da Skupština nije ni sudnica, ni pozorište, ni crkva.

“Vikend susreti vjernika i njihovih duhovnika koje prate televizijske kamere mogu se odžavati negdje drugo, ali ne i u Skupštini Crne Gore”, rekao je on. On je rekao da se zna kad je radno vrijeme parlamenta i kad se građanima može dozvoliti ulazak, i naglasio da on nije i neće ni ubuduće kršiti kućni red Skupštine.

I dok se odluka VDT-a Ivice Stankovića i dalje očekuje, poslanici DF-a provode već peti dan u parlamentu, obećavajući da neće dozvoliti da Medojević bude uhapšen.