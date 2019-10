Protest "1 od 5 miliona" posvećen uzbunjivaču

Antivladin rotest "Jedan od pet miliona", 46. po redu, počeo je u subotu uveče na Platou ispred Filozofskog fakulteta, a prema rečima organizatora, protest je posvećen uzbunjivaču Aleksandru Obradoviću koji je u kućnom pritvoru.

Organizatori kažu da je ove nedelje, pod pritiskom građana, Apelacioni sud poništio odluku Višeg suda kojom je Obradoviću određen pritvor u Centralnom zatvoru u Beogradu.

"Obradović je pušten iz pritvora ali mu je određen kućni pritvor, zbog čega ćemo ove subote posetiti kancelariju Javnog tužilaštva u Katanićevoj ulici", poručili su organizatori protesta.

Okupljenim građanima obratili su se Obradovićev advokat Vladimir Gajić i student Dejan Bagarić. Gajić je preneo Obradovićevu zahvalnost za podršku koja mu je pružena.

Učesnici protesta krenuli su u šetnju ulicama Vase Čarapića i Kolarčevom, a prema ranijoj najavi organizatora proći će preko Terazija i Ulice kralja Milana do Ulice Svetozara Markovića i Njegoševe, zatim do Smiljanićeve i Makenzijeve i na kraju do Katanićeve, gde će se protestna šetnja i završiti ispred kancelarije Javnog tužilaštva.