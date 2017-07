Problemi u poslovanju - postaje li Er Srbija lou kost kompanija?

Da li se Er Srbija priprema za transformaciju u niskobudžetnu (lou kost) kompaniju? Informaciju u kojoj se tvrdi da je proces u toku prenela je Radio Slobodna Evrpa. Kompanija je to demantovala, ali je potvrdila da će biti ozbiljnih promena u radu kompanije. Oglasila se i premijerka.

Mediji u Beogradu preneli su da su u sklopu transformacije planirana i otpištanja, te da su neki ljudi su već napustili kompaniju. To je potvrdio i Siniša Mali, predsednik nadzornog odbora Er Srbije, koji je i gradonačelnik Beograda.

"To je poslovni plan koji podrazumeva dodatno povećanje profitabilnosti Er Srbije i onda se ponašate kao svaka tržišna kompanija. Sve je to deo jednog normalnog procesa gde pokušavate da smanjite troškove s jedne strane i povećate prihode sa druge strane", rekao je Siniša Mali.

Otpuštanja u Er Srbiji dešavaju se svega jedan dan pošto je manjinski vlasnik u Er Srbiji, kompanija Etihad, saopštila da je u 2016. zabeležila gubitke od čak 1,9 milijardi dolara.

"Ukupni gubici u iznosu od 1,9 milijardi dolara uključuju umanjenje vrednosti od 1,06 milijardi dolara koje se odnosi na pad tržišne vrednosti i rano povlačenje određenih tipova aviona, kao i umanjenje u iznosu od 808 miliona dolara koje se odnosi na određenu aktivu i na finansijsku izloženost u odnosu na strateške partnere, pretežno Alitaliju i Er Berlin, kažu iz Etihada", saopštila je ta kompanija.

Kao razloge gubitka, Etihad je naveo cene goriva, usporavanje tržišta prevoza tereta i povećanog pritiska na prihode i pronose u toj delatnosti.

Otpuštanja

Sa druge strane, kompaniju Er Srbija je, prema izvoru Radija Slobodna Evropa, do sada napustilo više od 300 ljudi, a po tim tvrdnjama planira se još otpuštanja.

"Namera jeste da se napravi hibridna kompanija i da se što više smanje troškovi i da se prevede na prodaju preko veba, kao što rade sve loukost kompanije. Taj proces je svakako u toku i u pojavnom obliku se tu događaju svakakve stvari. Neko od putnika se našalio pre neki dan da su ranije na svakom letu imali kuvara koji je pripremao hranu, govorim figurativno, do toga da sada mora da se plaća voda. To je bila šala jednog od putnika u kojoj ima dosta istine. Moje mišljenje je da je ovo sve samo jedan deo eksperimenta. Imam utisak da je to naloženo jer je rađeno i u drugim delovima Etihad erlanjz sistema”, rekao je taj izvor RSE.

Oglasila se i premijerka Srbije, Ana Brnabić, koja je ocenila da je Er Srbija "važna za imidž Srbije" i da je to "ozbiljna kompanija koja je kroz budžet pomogla građanima Srbije".

"Subvencije su davane, jer da se Srbja nije umešala i da je JAT propao, svi bismo se pitali zašto su ti ljudi ostali bez posla i zašto se nismo umešali", rekla je premijerka novinarima.

Er Srbija: Ne postajemo lou kost, ali…

Nakon što su mediji preneli informacije da se priprema transformacija Er Srbije u lou kost kompaniju, iz tog avio prevoznika stiglo je saopštenje u kome je demantovana većina medijskih navoda o promeni poslovnog modela, što je nazvano "potuno iskonstruisanim i netačnim" tvrdnjama, ali i priznanje da se uslovi poslovanja menjaju.

"Er Srbija se ne transformiše u lou-kost kompaniju. Er Srbija sleće i nastaviće da sleće na glavne svetske aerodrome kao što su JFK u Njujorku, Hitrou u Londonu, Šarl de Gol u Parizu i druge", navela je kompanija i podsetila da lou kost kompanije uglavnom sleću na manje aerodrome, udaljene od velikih gradova u kojima su takse za korišćenje aerodromskih usluga mnogo niže.

Nastavlja se podsećanjem da Er Srbija ima "vrhunski Premium salon" na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, "najbolji na Balkanu", dok lou-kost tako nešto po pravilu nemaju.

"Er Srbija ima sopstveni program za česte putnike (frequent flyer program) Air Serbia Etihad Guest Program sa preko 110.000 članova do sada, koji gostima pruža čitav spektar mogućnosti za ekonomičnije putovanje i bolje ukupno iskustvo putovanja. Lou-kost kompanije nemaju ovakvu vrstu programa. Na kraju, lou kost kompanije lete 'od tačke A do tačke B' (point-to-point), dok kod Er Srbije možete da kupite karte za putovanja do 42 destinacije preko čvorišta u Beogradu, kao i do stotina drugih destinacija, koje su dostupne posredstvom Er Srbija kod šer partnera. Dakle, Er Srbija ne može nikako da se transformiše u lou kost kompaniju", objašnjava kompanija.

Međutim, ono što je jeste tačno, nastavljaju, je da se u Er Srbiji dešava niz promena "čiji je cilj da se postigne ekonomičnije poslovanje, veće uštede i povećanje profitabilnosti u jednoj veoma konkurentnoj industriji sa mnogo izazova".

"To nije nešto što se dešava samo u Er Srbiji, već se sa tim suočavaju sve svetske avio kompanije. Pravila igre se menjaju, uspešniji će biti oni koji se najbolje prilagode novim pravilima. Mere racionalizacije doprineće boljoj organizaciji rada, uz optimalno korišćenje ljudskih resursa i uštede u poslovanju. Navedene mere neće ni na koji način uticati na redovno obavljanje poslovnih aktivnosti, niti će uticati na kvalitet usluge koja se pruža gostima", tvrde iz Er Srbije.

Podsećahu da Er Srbija "iz godine u godinu beleži stabilan rast", iako posluje na "veoma izazovnom tržištu – sa snažnom konkurencijom, izrazito sezonalnim karakterom poslovanja (najviše posla je tokom letnjih meseci, dok je broj gostiju manji tokom zimskog perioda), stalnim fluktuacijama na tržištu goriva i sličn".

"Ipak, i pored svega navedenog, srpska nacionalna avio kompanija raste i razvija se", kaže se u saopštenju.