Priveden osumnjičeni za paljenje automobila aktiviste u Aleksincu

Niška policija uhapsila je M.M. iz okoline Aleksinca, starog 25 godina, zbog sumnje da je u noći između srede i četvrtka zapalio automobil aktivisti iz Aleksinca. Njemu je određen pritvor do 30 dana. Oštećeni Dušan Ostojić kaže da ne poznaje osumnjičenog.

Policija sumnjiči M.M. da je u noći između petka i subote razbio staklo automobilu oštećenog Dušana Ostojića, marke "ševrolet kalos", da je sipao benzin u unutrašnjost vozila i zapalio ga, navodi se u saopštenju policije.

Automobil je u požaru potpuno uništen.

Dušan Ostojić potvrdo je za Glas Amerike da ga je policija obavestila o privođenju, da mu je saopšten identitet privedenog, ali da ga on ne poznaje i da ga nikad u životu nije video.



"U policiji kažu da će on u pritvoru za par dana da sve ispriča. Očekuju to jer je prvi put u zatvoru", rekao je Ostojić.