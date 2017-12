Obamin intervju princu Hariju: Različite realnosti na internetu

Bivši američki predsednik Barak Obama izjavio je da je jedna od opasnosti interneta što "ljudi mogu da imaju potpuno različite realnosti" i okruže se informacijama koje "jačaju njihove postojeće predrasude."

Hari je intervjuisao Obamu u septembru za emisiju koja je danas emitovana na BBC radiju.

Bivši američki lider, koji je napustio Belu kuću u januaru posle dva mandata, kaže da je važno da se zajednice koje postoje na internetu presele u stvaran život i omoguće ljudima da se bolje upoznaju.

"Na internetu je sve preuveličano a kada se ljudi sretnu licem u lice, ispostavlja se da su stvari mnogo složenije", rekao je Obama. "Možete da pronađete zajednička gledišta jer uvidite da stvari nisu tako jednostavne kako su predstavljene u diskusijama na internetu."

Predsednik je dodao da je, u razgovorima uživo, mnogo teže biti tako "surov i odbojan" kako ljudi mogu da budu na internetu. Obama je takođe izjavio da mu nedostaje posao predsednika "jer je bio fascinantan" ali je dodao da je napustio položaj sa osećanjem "spokoja" jer sada može da se koncentriše na dugoročne probleme na način na koji nije mogao dok je bio u Beloj kući.

"To mi dozvoljava da se koncentrišem na to kako da prenesem znanje i iskustvo koje sam stekao da bih pomogao drugima da budu efikasniji i snažniji", rekao je. "I trenutno sam zaista opsednut obukom nove generacije lidera kako bi mogli da ostave svoj pečat na svetska dešavanja." Obama je ukazao na primer nedavnih uragana u Teksasu, Floridi i Portoriku, rekavši da bi, da je još predsednik, njegov primarni zadatak bio da se postara da ljudi u tim oblastima dobiju pomoć. "Danas to nije moja direktna odgovornost ali zato mogu da se u narednih dvadeset godina posvetim radu na tome da se izbegnu novi uragani i prirodne katastrofe koje se ubrzavaju kao posledica klimatskih promena".

Obama je takođe govorio o značaju osposobljavanja mladih ljudi da donose odluke rekavši da u mladoj generaicji postoje "energija i duh" kojima ne može da parira neko njegovih godina.

"Mladi imaju svežu percepciju toga šta je moguće", rekao je. Bivši predsednik je takođe govorio o liderstvu, navodeći da ne veruje da neko na položaju moći može da obavlja svoj posao dobro ako mu "nedostaje sposobnost za duboka osećanja prema ljudima kojima služi."

"Ako ne razumete da to što radite svakog dana ima ogroman uticaj na nekog drugog, ne bi trebalo da budete na tom mestu", rekao je.