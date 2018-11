Prijatelji v.d. sekretara za pravosuđe: Vitaker ima blizak odnos sa Trampom

Predsednik Donald Tramp distancirao se u petak od novoimenovanog vršioca dužnosti sekretara za pravosuđe Meta Vitakera, navodeći da "ne zna" 49-godišnjeg bivšeg saveznog tužioca.

Razgovarajući sa novinarima ispred Bele kuće pred polazak u Pariz, predsednik je rekao "Ne poznajem Meta Vitakera" ali je dodao da je Vitaker "veoma uvažen" među zvaničnicima za sprovođenje zakona.

Vilijam Gastof koji je 2009. osnovao advokatsku kancelariju sa Vitakerom i ostao sa njim u prijateljskim odnosima, izjavio je da Trampovi komentari možda jednostavno znače da ga predsednik "ne zna dobro" a ne da se njih dvojica ne poznaju.

Drugi prijatelji i saradnici Meta Vitakera kažu da je bivša zvezda tima svog koledža u Ajovi u američkom fudbalu zasnovao blizak radni odnos sa Trampom od kada je, prošle jeseni, postavljen za šefa osoblja tadašnjeg sekretara za pravosuđe Džefa Sešnsa. ​

VIDEO: Tramp odgovara na pitanja o vršiocu dužnosti sekretara za pravosudje.

Sešnsov šef osoblja

Predsednikov odnos sa Vitakerom je nastao kako je Vitaker počeo da prati Sešnsa na sastanke u Beloj kući nakon što se zaposlio u Sekretarijatu za pravosuđe posle rada u Fondaciji za odgovornost i građansko poverenje (FACT), konzervativne grupe za praćenje etike u politici koja je podnosila tužbe protiv demokratskih političara.

Nije poznato koliko su se tačno puta Vitaker i Tramp sastali.

Čarls Larson, bivši predsednik Republikanske partije Ajove, koji zna Vitakera od studentskih dana na Univerzitetu Ajove pre više od 20 godina, kaže da je Vitaker držao brifinge sa Trampom i "bio impresivan u tome". Predsednik ima "visoko mišljenje" o Vitakeru, kazao je Larson.

“Moj utisak je da Met ima snažan odnos sa predsednikom a to je zaključak na osnovu razgovora koje sam imao sa prijateljima i drugima koji rade u administraciji", dodao je Larson, koji je služio kao američki ambasador u Letoniji za vreme bivšeg predsednika Džordža W. Buša.

Trampov izbor Vitakera kao vršioca dužnosti prvog čoveka Sekretarijata za pravosuđe, zaduženog i za nadzor istrage specijalnog tužioca Roberta Malera o ruskom mešanju u izbore 2016, izazvao je protivljenje demokrata u Kongresu pa čak i nekih istaknutih republikanaca.

"Sjajan čovek"

"Sjajan čovek"

Trampova izjava da ne zna Vitakera direktno protivreči onome što je izjavio za Foks Njuz prošlog meseca kada je rekao: "Znam Meta Vitakera" i dodao da je on "sjajan čovek". CNN takođe prenosi da je Vitaker posetio Belu kuću više od deset puta od kada je postao Sešnsov šef osoblja i da je imao dobar odnos sa predsednikom.

Bela kuća ne objavljuje spisak posetilaca. Portparolka Sekretarijata za pravosuđe nije odgovorila na pitanja novinara o tome koliko se puta Vitaker sastao i držao brifinge Trampu ili članovima njegove administracije.

Vitakerova budućnost na čelu sekretarijata za pravosuđe je, međutim, neizvesna, dok se razmatra nekoliko drugih kandidata za novog sekretara.

Lider senatske većine Mič Mekonel predvideo je u petak da će se uskoro imenovati trajnu zamenu Sešnsa umesto Vitakera, konzervativnog aktiviste koji je često izražavao sumnjičavost u pogledu Malerove istrage i tvrdio da nema dokaza o dosluhu Trampovog izbornog štaba sa Rusima.

Tramp nije otkrio koga ima na umu za to mesto, ali se proteklih dana govori o desetak mogućih kandidata među kojima su republikanski senator Lindzi Grejem, odlazeći republikanski kongresmen Trej Gaudi, bivši guverner Nju Džersija Kris Kristi i državni tužilac Floride Pem Bondi.

Vitaker je imenovan za v.d. sekretara za pravosuđe kada je Tramp prinudio Sešnsa da podnese ostavku nakon što se mesecima žalio zbog odluke sekretara da se izuzme iz istrage Rusije. Tramp smatra da je zbog te odluke imenovan Robert Maler da vodi istragu.

Zbog Sešnsovog izuzeća, zamenik sekretara za pravosuđe Rod Rozenstajn je nadgledao Malerovu istragu. Sada je taj zadatak pao na Vitakera a demokrate zahtevaju da se i on izuzme iz istrage zbog ranijih kritika na račun te istrage. Vitakerove pristalice smatraju da nema razloga da se on povuče iz istrage.