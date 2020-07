Presuda Višeg suda u Beogradu: Policajci maltretirali Rome

Brisel, Beograd - Viši sud u Beogradu doneo je presudu kojom je utvrđeno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije diskriminisalo supružnike romske nacionalnosti koji su 2017. godine maltretirani u prostorijama policije, nakon što su prijavili da im je ukraden automobil, saopštio je u sredu Evropski centar za prava Roma (ERRC).

Prema informacijama iz saopštenja, bračni par zadržan je u policijskoj stanici u Beogradu 13 sati, tokom kog vrema su policijski službenici mučili muža, a ženu maltretirali po rasnoj osnovi i pretili da će im centar za socijalni rad oduzeti decu.

Prvostepenom odlukom, sud je suprugu dosudio naknadu štete u visini od 4.675 evra, a ženi u iznosu od 1.700 evra zbog diskriminacije, nanošenja fizičkog bola i pretrpljenog straha.

U saopštenju se prenosi izjava Đorđa Jovanovića, predsednika ERRC-a:

"Ono što je policija radila demonstrantima u poslednjih nekoliko nedelja je zapravo ono kako se prema Romima u Srbiji ponaša veći deo vremena - jednostavno to niko ne primećuje kada se to dogodi nama i u većini slučajeva niko nikada ne čuje za to. Nije posao policije da vrši fizičke kazne prema ljudima za koje veruju da su počinili zločin. U ovom slučaju, ovi ljudi su zapravo prijavili zločin i ipak su ih rasistički policajci optužili za laganje i zlostavljanje. Ovo je institucionalni rasizam na delu, koji je svima očigledan.“

U saopštenju se navodi da je suprug morao da kleči u sobi, u kojoj ga je okruživalo osmoro policajaca, da ga je jedan šamarao i terao da prizna da je sam ukrao automobil, te da su ga policajci šutirali u stomak.

Dodaje se da mu je jedan od policajaca stavio kesu na glavu i gušio ga, a drugi mu pretio pištoljem.

Kada je čovek tražio da pozove advokata policajci su mu pretili oduzimanjem dece.

Njegova supruga bila je u prostoriji pored, a policajac ju je vređao na osnovu njene religije i etničke pripadnosti muža, a pritom su se policajci opijali dok su je vređali.

Ona nije smela da koristi toalet, onda su joj dozvolili da ode u toalet uz pratnju policajca (muškarca), a zatim je odbijen i njen zahtev da vidi advokata, naveo je ERRC.