Preminuo legendarni muzičar Tom Peti

Legendarni američki kantautor i frontmen grupe "Tom Petty and the Heartbreakers" poznate po hitovima poput "American Girl," "Stop Draggin' My Heart Around," "Breakdown," i "Listen to Her Heart", Tom Peti preminuo je u ponedeljak veče u Kaliforniji, od srčanog udara u 67. godini.

Tokom karijere koja je trajala skoro 50 godina, Tom Peti je brilijantno uspevao da tekstove pesama ukomponuje sa muzikom i osvaja publiku.

Petijeva električna gitara I njegov bend Hartbreakers rasplamsavali su I davali posebnu lepotu i snagu pesmama kao što je “American girl” iz 1976. godine.

Peti je imao i solo karijeru, a hitovi sa albuma “Full Moon Fever” i “Wildflower”, su dostigli platinasti tiraž. Krajem 80-ih sarađivao je sa grupom Traveling Wilburys, u kojoj su bili i Bob Dilan, Roj Orbison, Džordž Harison i drugi slavni muzičari.

“Muziku sam zavoleo još od rane mladosti i ona je sastavni deo mog života”, govorio je Peti, koji je 2002. uvršten u Kuću slavnih rokenrola.