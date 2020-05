Preminuo komičar Džeri Stiler

Džeri Stiler, koji je decenijama sa suprugom En Mearom radio kao komičarski duo, a potom se u starijim godinama proslavio i sam, preminuo je u 92. godini, saopšio je njegov sin Ben Stiler.

Televizijski otac Džordža Konstance, Frenk u seriji "Sajnfeld" i tast iz "Kralja Kvinsa" preminuo je prirodnom smrću.

"Jako sam tužan, moj otac Džeri Stiler preminuo je prirodnom smrću. Bio je divan otac i najposvećeniji suprug En 62 godine. Mnogo će nam nedostajati. Volim te, tata", napisao je Ben Stiler, koji je išao očevim stopama i postao jedan od najpopularnijih glumaca.

Džeri Stiler je multitalentovan izvođač koji se pojavljivao u mnogim filmovima, kao partner Voltera Mataua u “The Taking of Pelham One Two Three”, ali i kao suprug Divajn Vilbur Turnblad u komediji Džona Votersa “Hairspray".

Napisao je autobiografiju "Oženjen smehom" o svom braku od preko 50 godina sa svojom srodnom dušom i partnerkom u životu i u komediji, Meari, koja je preminula 2015.

Iako je Stiler u igrao sporednu ulogu u "Sajnfeldu", imao je nekoliko momenata u ovoj seriji koja je dobila Emija: smislio je "bro" - brushalter za muškarce, a svoj eksplozivni temperament smirivao je mantrom "Serenity now!" kao poziv samom sebi da se istog momenta uvede u stanje smirenosti.

Stiler je 1997. godine nominovan za Emija za sjajan performans u "Sajnfeldu". U intervjuu za Eskvajer 2005, Stiler je govorio da pre serije nije imao posla i da zapravo nije bio prvi izbor za ulogu Frenka Konstance, oca neurotičnog Džordža, koga glumi Džejson Aleksander.

"Moj agent je otišao u penziju, a ja sam imao skoro 70 godina, nisam znao šta ću", govorio je Džeri Stiler.

Džejson Aleksander napisao je na Tviteru da je Džeri bio jedan od najdivnijih ljudi sa kojima je imao čast da radi.

"Zasmejavao me je kad sam bio mali i svaki dan koji smo proveli zajedno. Veliki glumac, veliki čovek, divan prijatelj. Počivaj u miru, volim te".

Trebalo je da igra ulogu muža papučića sa arogantnom ženom, Estel, koju je igrala Estel Heris. Ali taj lik nije bio zapažen, pa je Stiler predložio da se pojavi kao muž koji jednako viče koliko i njegova žena. To je bio ponovni početak karijere sedamdesetogodišnjaka, nakon čega se pojavio u reklami za Nike, ali i u "Kralju Kvinsa", seriju koja se dugo emitovala.

Dok je na televiziji bio poznat kao ludi otac, Stiler i njehova supruga su van javnog života vaspitali svoje dvoje dece na Menhetnu: ćerku Ejmi, koja je postala glumica i sina Bena, koji će postati možda i najpoznatiji Stiler, kao reditelj, glumac i scenarista.

Zajedno za Benom, Džeri je glumio u filmu “Shoeshine” nominovanog 1988 za Oskara u kategoriji za kratki film.

U privatnom životu, Stiler je bio mirnija i tiša osoba nego njegovi likovi, ali je i dalje bio zabavan. Rođen u porodici vozača autobusa i domaćice, rastao je u vreme Velike depresije u Bruklinu. Hteo je da uđe u šou biznis sa osam godina, kada ga ja otac odveo da vidi "Noć u operi" braće Marks. Godinama kasnije, Stiler je upoznao Gruča Marksa i zahvalio mu je.

Stiler je diplomirao na glumi na Univerzitetu Sirakuza kada se vratio iz Drugog svetskog rata, i potom otišao u Njujork da započne karijeru. Malo je radio i Šekspirovskom pozorištu, uključujući nedeljni posao sa Džekom Klugmanom za 55 dolara.

I život i karijera su mu se promenili da kada je upoznao Mearu, proleća 1953, iste godine su se i venčali na jesen. Naizgled nezamisliv par, on nizak i nabijen Jevrejin iz Bruklina, ona visoka irska katolkinja sa periferije Long Ajlenda, imalu su hemiju na sceni. Uskoro su počelo da rade “The Ed Sullivan Show” ali. nastupe u noćnim klubovima.

Zajedno su pisali reklame za radio, neke od njih su podizale prodaju proizvoda 500 odsto. Ben Stiler seća se kada je sa sestrom išao u Kaliforniju, jer su roditelji imali nastupe na televiziji. Pojavljivali su se u nekoliko desetina filmova i predstava.

Stiler je počeo da se pojavljuje u Sajnfeldu 1993, a prebacio se u "Kralja Kvinsa" kada su Džeri Sajnfeld i njegova ekipa završili emitovanje. Pojavio se i u filmu "Zoolander" 2001, u kome njegov sin Ben, karikira život manekena.

Džeri Sajnfeld napisao je da je komedija njegovog imenjaka, večna.