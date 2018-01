Preminuo legendarni džez muzičar i aktivista Hju Masekela

Južnoafrički džez trubač i aktivista borbe protiv apathejda Hju Masekela preminuo je u 79. godini. Među njegovim najvećim hitovima je himna „Vratite ga kući“ – apel da se Nelson Mandela oslobodi iz zatvora. Masakela je uz to snimio brojne solo kompozicije i sarađivao sa drugim velikim imenima, među kojima su Senegalac Jusu Ndur i Pol Sajmon. Kako prenosi novinarka Glasa Amerike Marijama Dijalo, u Južnu Afriku iz celog sveta stižu izrazi saučešća, dok se odaje pošta Masakeli i njegovoj dugoj karijeri u muzici i političkom aktivizmu.

Džez legenda Hju Masakela podizao je moral celoj naciji svojom muzikom za sva vremena, izjavili su danas južnoafrički zvaničnici, posle smrti čoveka koga su nazvali “jednim u million”.Poznat je po brojnim hitovima, uključujući i pesmu “Vratite nam Nelsona Mandelu” u čast bivšeg predsednika Južne Afrike.

"Na moj rođendan 1985, Nelson Mandela mi je poslao čestitku – zapravo pismo – koje je prokrijumčareno iz zatvora Polsmor. U njemu nas je bodrio, oko muzičke škole, snimanja muzike u studiju. Znao je sve – imena moje dece, ime moje žene. Išao je u školu sa mojim tastom na Univerzitetu Fort Her i jednostavno mi je poželeo sreću u svemu što radim. To pismo me je potpuno oduševilo. Seo sam za klavir i počeo da pevam “Vratite nam Nelsona Mandelu”, ispričao je jednom prilikom Hju Masekela.

Mnogi se danas sa ljubavlju sećaju legendarnog muzičara koga su zvali “Brat Hju”. Muzički novinar Persi Mabandu podseća na njegovu nesebičnost.

"On nije bio muzičar suviše svestan sopstvene veličine. Uvek je želeo da deli, da uči druge. Za mene je to jedan od njegovih najvećih talenata – sposobnost da podeli svoja znanja I to što ga dugogodišnja legendarna dostignuća nisu sprečila da obrati pažnju na nekog ko te počinj I kaže mu – šta radiš, kako mogu da ti pomognem?”

Predsednik Džejkob Zuma odao je priznanje legendarnom trubaču, aktivisti i veteranu borbe za ravnopravnost, kao čoveku koji je i dalje nosio baklju slobode i na globalnom nivou se borio protiv aparthejda kroz svoju muziku. Masekelina porodica saopštila je da je muzičar preminuo mirno u Johanesburgu, posle hrabre bitke sa rakom prostate.