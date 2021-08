Preminuo bubnjar Rolingstonsa Čarli Vots

Bubnjar Rolingstonsa Čarli Vots preminuo je u 80. godini, okružen porodicom u jednoj bolnici u Londonu, saopštio je u utorak njegov portparol.

Član jednog od prvih britanskih bendova koji je uspeo da se probije na američko tržište i simbol Londona 1960-tih, Vots je sa Mikom Džegerom, Kitom Ričardsom, Brajanom Džonsom i Bilom Vajmenom rušio rekorde multimilionskim globalnim turnejama koje se nastavljaju i danas.

"S ogromnom tugom objavljujemo vest o smrti našeg voljenog Čarlija Votsa. Preminuo je ranije danas u miru, u bolnici u Londonu, okružen porodicom. Čarli je bio dragi suprug, otac i deda, a kao član Rolingstonsa bio je jedan od najvećih bunbjara svoje generacije", saopštio je portparol.

Vots je svirao bubnjeve na svih 30 albuma i na svakoj turneji do povlačenja sa američke, koja je trebalo da počne ovog septembra, zbog hitnog hirurškog zahvata.

Rođen je u Londonu 1941. godine, a bubnjeve je počeo da svira u bluz klubovima početkom 1960-tih, pre nego što je pristao da se pridruži Brajanu Džonsu, Miku Džegeru i Kitu Ričardsu u Rolingstonsima, u januaru 1963.

Nakon početnog uspeha u Britaniji i Sjedinjenim Državama, bend se proslavio hitovima kao što su "(I Can't Get No) Satisfaction," "Get Off of My Cloud", "Paint It, Black,"i albumom "Aftermath."

Vots je van Rolingstonsa svirao džez sa nekoliko grupa, među kojima je bio i bend od 32 člana.