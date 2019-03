Premijerka Novog Zelanda: Neću izgovarati ime napadača

Premijerka Novog Zelanda Džasinda Ardern izjavila je da obaveštajne i bezbednosne agencije vode istragu na osnovu nekih dodatnih informacija koje su izašle na videlo posle napada na dve džamije. Takođe je obećala da će učiniti sve što je u njenoj moći da napadaču iz Krajstčerča ne pruži platformu za širenje rasističkih gledišta.

Premijerka se obratila parlamentu nakon što je napadač – rasista optužen za ubistvo 50 ljudi u dve džamije u Krajstčerču otpustio svog advokata i odlučio da se sam brani na suđenju.

"On je terorista. On je kriminalac. On je ekstremista. Ali, kada ja budem govorila, on će biti bez imena. I apelujem na sve vas – izgovarajte imena onih koje smo izgubili a ne ime čoveka koji im je oduzeo život. Možda je želeo da se proslavi svojim zločinom, ali mi na Novom Zelandu mu nećemo dati to zadovoljstvo.”

O želji napadača da se proslavi svedoči i činjenica da je za sobom ostavio manifest na 74 stranice pre masakra u petak kao i da je uživo strimovao snimak svog napada u džamiji Al Nur.

Džasinda Ardern je veoma nezadovoljna što je video i dalje dostupan na internetu, četiri dana posle napada, iako Fejsbuk navodi da je uklonio više od milion verzija tog videa u roku od 24 časa posle napada. Premijerka je navela da je razgovarala sa direktorkom Fejsbuka Šeril Sandberg ali nije otkrila detalje tog razgovora.