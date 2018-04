Prekinuta prva poseta Sabora Hrvatske Beogradu, posle Šešeljevog incidenta

Delegacija hrvatskog Sabora, koja je bila u prvoj zvaničnoj parlamentarnoj poseti Skupštini Srbije, prekinula je boravak u Beogradu i vratila se za Zagreb, nakon incidenta koji je napravio predsednik Srpske radikalne stranke i u Haškom tribunalu nedavno osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj, koji je vređao gostujuću delegaciju u Skupštini i skrnavio istaknutu državnu zastavu Hrvatske.

Odluci o prekidu posete je, kako je saopšteno, prethodio razgovor predsednika Vlade Hrvatske Andreja Plenkovića i predsednika hrvatskog Sabora Gordana Jandrokovića, koji je i predvodio delegaciju Sabora u Beogradu.

Dogovoreno je da se cela delegacija vrati u Hrvatsku i ona je napustila Ambasadu Hrvatske u Beogradu u 16 sati. Iz kancelarije predsednika Sabora saopšteno je da je delegacija odlučila da prekine posetu nakon incidenta koji je izazvao Šešelj u Skupštini Srbije.

"Uprkos vrlo dobrom početku službene posete i opredeljenosti da napravimo najbolje za unapređenje odnosa dve države, zbog ovog čina kojim je grubo povređeno dostojanstvo Republike Hrvatske i hrvatskog Sabora, prekinuli smo posetu", navodi se u saopštenju.

Najoštrije se osuđuje necivilizovan i neprihvatljiv čin Vojislava Šešelja, gaženje hrvatske zastave, nepoštovanje hrvatskih simbola i uvrede na račun članova hrvatske delegacije i drugog čoveka Republike Hrvatske, potvrdila je za regionalnu N1 televiziju portparolka hrvatske Vlade Sunčana Glavak.

"Šešelj je na ulazu u Narodnu skupštinu ugledao hrvatsku zastavu, pritrčao je, oborio steg na beton, pokušao da iscepa zastavu, a onda su je on i poslanik Filip Stojanović gazili", navodi se u saopštenju Šešeljeve SRS.

Šešelj je nakon toga ušao u skupštinsko predvorje, gde se nalazila delegacija hrvatskog Sabora, kojoj je Šešelj prišao i rekao da je "izgazio ustašku zastavu". Stranačko saopštenje završava se citatom vulgarnih psovki koje je Šešelj uputio državnoj delegaciji Hrvatske.

Premijerka i predsednica Skupštine Srbije osudile incident

Predsednica Vlade Srbije, Ana Brnabić, izjavila je povodom incidenta da takvo ponašanje ne predstavlja Srbiju i većinu njenih građana.

"Nedvosmisleno, najoštrije osuđujem ponašanje Vojislava Šešelja. Pokušaj cepanja hrvatske ili bilo čije zastave ili državnih simbola i vređanje članova zvaničnih delegacija u poseti našoj zemlji nije ponašanje koje predstavlja Srbiju, vrednosti Vlade Srbije i većine naših građana", napisala je Brnabić.

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković takođe je najoštrije osudila ispad Šešelja, nazivajući ga "brutalnim pokušajem" ugrožavanja dostojanstva skupštine Srbije i delegacije Sabora Hrvatske.

"Iskazano nepoštavanje prema državnim simbolima Hrvatske, čija se delegacija na čelu sa predsednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem nalazi u prvoj istorijskoj poseti Srbiji, nedopustivo je i predstavlja uvredu i za srpski narod koji se diči tradicijom gostoprimstva", navela je ranije danas Gojković u saopštenju.

Jandroković je trebalo da danas posle sastanka u Skupštini prisustvuje otvaranju kancelarije Hrvatske privredne komore u Beogradu, a za četvrtak je bilo predviđeno da se sastane s predsednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić i da na kraju posete u Subotici razgovara s predstavnicima hrvatske zajednice.

Vučić: Jako loše za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je incident u Skupštini veoma štetan za Srbiju i "loša poruka koju šaljemo kao narod".

Gostujući na Radio-televiziji Srbije, Vučić je kazao da osuđuje svako paljenje ili gaženje zastave Hrvatske, ali i bilo koje druge suverene zemlje, navodeći da su to "neoprostive stvari".

"Postavlja se pitanje zašto se to dogodilo - na koje ja nemam odgovor. Naše je da osudimo i u tome se razlikujemo od hrvatskih zvaničnika koji, osim predsednice Kolinde Grabar-Kitarović, ništa nisu osudili, od spaljivanja zastava Srbije do toga da su me nazivali četnikom tokom moje posete Zagrebu", kazao je Vučić.

Po njegovim rečima, posledice tog incidenta osetiće 186.000 Srba koji danas žive u Hrvatskoj.

Žene u crnom traže hitnu reakciju nadležnih

Nevladina organizacija Žene u crnom saopštila je da je lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj ratni zločinac i da njegovi javni nastupi kojima širi mržnju, poziva na izvršenje krivičnih dela i preti, zahtevaju hitnu reakciju pravosudnih organa. "Zahtevamo od vlasti Srbije da hitno procesuiraju ratnog zločinca Vojislava Šešelja i da stanu na put njegovom destruktivnom delovanju", navodi se.

Deo posete koji je uspeo da se održi, bio pozitivan

Predsednik Sabora Gordan Jandroković izjavio je, pre incidenta, da je njegova poseta Beogradu nastavak političkog dijaloga između dve zemlje nakon nedavne posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj.

Jandroković je u Skupštini Srbije, posle sastanka sa Majom Gojković, rekao da su razgovarali o parlamentarnoj saradnji, privrednim odnosima Srbije i Hrvatske, kao i o položaju nacionalnih manjina.

"Svesni smo otvorenih pitanja iz prošlosti, svesni smo da ih moramo rešavati, ali to ne možemo da postignemo ako ne razgovaramo. Vrlo je bitno razgovarati, razmenjivati mišljenja, pa i razgovarati o onim temama oko kojih se ne slažemo. Zato sam ovde sada, bez obzira na kritike", rekao je Jandroković.

Predsednik Sabora ocenio je da je susret predsednika dva parlamenta važan za produbljivanje saradnje Srbije i Hrvatske, navodeći da je on prvi predsednik Hrvatskog sabora koji je zvanično posetio Beograd.

Dve delegacije razgovarale su i o temama u vezi sa evropskim integracijama Srbije. Hrvatska je, poručio je Jandroković, zainteresovana za nastavak procesa proširenja EU, te da sve zemlje u regionu postanu punopravne članice EU i nudi pomoć Srbiji na tom putu.

Deo razgovora dvoje predsednika parlamenta posvetili su i saradnji u vezi sa položajem manjina.