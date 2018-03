Predsednik Srbije za nastavak razgovora sa Prištinom, u aprilu rešenje za Kosovo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare u Predsedništvu Srbije govorio o nastavku pregovora sa Prištinom i postizanju kompromisa obe strane, obećavši da će izaći sa predlogom rešenja za Kosovo u aprilu, ali je i kritikovao kašnjenje formiranja Zajednice srpskih opština (ZSO) na Kosovu.

On je izjavio je da će nastaviti razgovore sa Albancima kako bi se pronašlo kompromisno rešenje "kosovsko-metohijskog čvora", jer se Srbiji u budućnosti "ne piše dobro" ukoliko taj problem ne bude rešen.

"Nastaviću razgovore sa Albancima bez obzira što im ništa ne verujem. Mi nemamo drugi izbor. Moramo da pronađemo kompromisno rešenje, ako ne bude tako, kompromisno, neće ga ni biti," rekao je Vučić.

Na pitanje da li ostaje pri svom stavu da u aprilu izađe sa rešenjem za Kosovo, izjavio je da ostaje pri svemu što je govorio, ali i da zbog specifičnosti spoljnopolitičke situacije ostavlja mogućnost da nešto ubrza ili uspori.

Vučić je, kritikujući kašnjenje formiranja ZSO, na konferenciji pokazao Briselski sporazum, rekavši da su šest od 15 tačaka tog sporazuma posvećene ovom dogovoru ostala "mrtvo slovo na papiru".

"Pet godina niko nije želeo da to bude provedeno u delo. Očigledno je da Albanci nisu želeli da to sprovedu u delo, ali to smo pregovarali pod okriljem EU očekujući da EU bude garant sprovođenja tih sporazuma," kazao je Vučić.

Govoreći o formiranju Vojske Kosova on je naveo da Srbija ne može odobriti ovakav potez i pozvao Srbe na Kosovu da ne učestvuju u formiranju organa druge države.

Vučić je najavio i da će se za dve nedelje srpske službe oglasiti o ubistvu lidera GI SDP Olivera Ivanovića u severnoj Kosovskoj Mitrovici.