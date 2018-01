Predsednik Evropske federacije novinara: Rado na sastanak s Vučićem

Nakon sukoba saopštenjima između Nezavisnog udruženja novinara Srbije sa jedne i predstavnika vrha vlasti sa druge strane, a povodom predstojećeg dolaska delegacije Evropske federacije novinara (EFJ) u Srbiju, koja za cilj ima utvrđivanje činjenica u vezi sa stanjem medija u zemlji, predsednik EFJ saopštio je da želi da se sastane i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Podsetimo, do rasprave je došlo nakon što je NUNS protestovao zbog odbijanja premijerke Ane Brnabić da primi predstavnike EFJ, što je iz njenog kabineta bilo objašnjeno drugim obavezama. Na to se nadovezala savetnica predsednika Srbije Suzana Vasiljević, koja je oštro negodovala što predsednik EFJ Mogens Bliher Bjeregord nije tražio sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je kako tvrdi najviše napadan po pitanju slobode medija i što će se u Srbiji susreti samo sa predstavnicima NUNS-a. NUNS je na to odgovorio da je sastanak tražio sa državnim funkcionerima u čijem je opisu posla i stanje u medijskoj sferi.

Nakon oštrog pisma upućenog Bjeregordu, predsednik EFJ je rekao da bi se rado susreo sa Vučićem tokom naredne sedmice, kada bi delegacija EFJ trebalo da bude u Srbiji.

Upitan da li je će do susreta doći zbog pisma koje mu je Vasiljevićeva poslala, predsednik EFJ je za beogradski dnevnik Danas odgovorio da nije bitno ko je kome prvi pisao, te da se raduje susretima sa zvaničnicima i novinarima u Srbiji.

"Kao i uvek u našim misijama, pokrenutih kako bismo se upoznali sa realnom medijskom situacijom, planirali smo da se sastanemo sa zvaničnicima, i uvek sam srećan kada uspemo da to učinimo na najvišem nivou. Organizacija takvih susreta je uvek teška i predstavlja 'slagalicu', uključujući gomilu mejlova, pisama i procedura, a ne vidim zbog čega je značajno ko je prvi poslao pismo", rekao je Bjeregord za Danas i dodao da je najvažnije da se tokom posete saslušaju sve strane.

"Ovo je zajednička misija koja uključuje tri međunarodne organizacije i naše srpske članice, ali i gomilu zahteva za razgovore i sastanke. Stoga, ne bi bilo pošteno da u ovoj fazi govorimo o krajnjem ishodu, već će to biti učinjeno u Beogradu, na kraju misije", kazao je Bjeregord.