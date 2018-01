"Pre ulaska u EU Beograd da potpiše pravno obavezujući sporazum sa Prištinom"

U Beogradu je boravio predsednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani, koji je tokom susreta sa najvišim državnim zvaničnicima Srbije istakao da je od suštinskog značaja da pre ulaska u EU, Srbija potpiše obavezujući pravni sporazum sa Prištinom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će 12. i 13. februara posetiti Hrvatsku na poziv predsednice Kolinde Grabar Kitarović, kao i da očekuje da razgovori neće biti laki i prijatni, ali da će biti veoma korisni i za Srbiju i Hrvatsku. Na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsednikom Evropskog parlamenta Antoniom Tajanijem, Vučić je rekao da će tokom boravka u Hrvatskoj razgovarati sa svim hrvatskim zvaničnicima i sa predstavnicima srpskog naroda, kao i da se nada će stvari bar malo biti pomerene napred:

"Ja smatram da nije trenutak u kome bi mi, Srbi i Hrvati trebalo da se nadgornjavamo u težini reči koje ćemo jedni protiv drugih da izgovaramo. Da razmišljamo o tome, mi kako će naša javnost dobro da reaguje ukoliko izgovorimo više težih reči, i oni da razmišljaju koliko više uvreda upute na naš račun da će njihova javnost bolje da reaguje. Ja smatram da je važno da razgovaramo, da rešavamo probleme koji postoje između dve države."

Tajani je pozdravio odluku Vučića da poseti Hrvatsku, rekavši da je to pokazatelj dobre volje da se razgovara, i dodao da će se sledeće nedelje videti sa hrvatkim premijerom Andrejom Plenkovićem i da će pozvati Hrvatsku da i ona načini korak kako bi se došlo do pozitivnog rezultata za obe zemlje. O problemu Kosova, Vučić je rekao da to ostaje kao najteži deo posla u procesu evrointegracija, dok je Tajani poručio da EU insistira na dijalogu Beogada i Prištine.

"Po nama je od suštinskog značaja da pre ulaska Srbije u EUpostoji jedan obavezujući pravni dokument između Beograda i Prištine. Po tom pitanju sam bio vrlo jasan. Takođe sam, u ime EU i Evropskog parlamenta osudio ubistvo jednog od srpskih lidera na Kosovu. Ja isto tražim da ubice i nalogodavci budu izvedeni pred lice pravde."

A tokom dana, Tajani se sastao sa sa članovima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, gde je izjavio da je sloboda štampe izuzetno važna i da sloboda štampe i izražavanja ne sme biti tumačena kao nešto što podriva jedinstvo države i pozitivne tendencije, već kao podstrek poboljšanju stanja:

"Sloboda štampe i izražavanja podrazumeva snažno demokratsko društveno uređenje. I zahteva podršku nezavisnih tela i branilaca ljudskih prava."

Evropski zvaničnik se sastao i sa premijerkom Anom Brnabić, koja je izjavila da očekuje da će Strategije proširenja Evropske komisije, koja se priprema za početak februara, biti ohrabrujuća poruka za Srbiju i njene građane. Brnabić je ukazala da je Srbija spremna za brže otvaranje poglavlja, a u saopštenju sa sastanka se ističe da je za dalji napredak neophodno usmeriti sve napore na rešavanje pitanja oko najvažnijih poglavlja - 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava i nastavak reforme pravosuđa.