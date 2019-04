Pre mitinga u Begradu: Policija pripravna, ukinute autobuske linije, internet u prekidu...

U Beogradu je završen skup "Svi kao jedan" u sklopu serije protesta protiv vlasti "1 od 5 miliona". Protest je prošao bez incidenata, okupljenima su se obratile ugledne ličnosti, a nakon protesne šetnje ulicama Beograda i lideri opozicionog Saveza za Srbiju.

Ranije tokom subote, uprkos prethodnim obećanjima predsednika Srbije i lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića da neće ometati građane koji žele da se zapute ka Beogradu, građanima su nailazili na opstukciju pokušaja da dođu do glavnog grada, a tokom protesta mobilna mreža bila je teško upotrebljiva, kao i internet.

Naime, u toku trajanja protesta mobilna mreža često je bila u padu, a internet je jedva ili nikako funkcionisao, zbog čega izveštači Glasa Amerike sa lica mesta, kao i novinari mnogih drugih redakcija, nisu uspeli da prema planu uživo prenose događanja na ulici.

Dnevnik Danas navodi da je pokušao da tim povodom kontaktira operatere, ali da su na pozive odgovorili samo u VIP-u gde su rekli da je mreža preopterećena.

Policija u Skupštini

Pre početka skupa, pripadnici policijske brigade ušli su u Skupštini, a jedan od lidera Saveza za Srbiju Dragan Đilas na svom tviter nalogu objavio je snimak kako policija ulazi u zgradu parlamenta.

Đilas je objavio i snimak kako se uklanjaju toaleti koji su postavljeni ispred zgrade Doma Narodne skupštine.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je da je policija u zgradi skupštine, kako bi sprečila da neko "ponovo pokuša da pali zgradu, krade slike i nameštaj", i da obezbedi sigurnost za sve poslanike i radnike.

Stefanović je na svom tviter nalogu naveo da je policija u zgradi Skupštine po odobrenju generalnog sekretara parlamenta i da ne zna kome smeta srpska policija, koja već godinama obezbeđuje to zdanje. "Ako je neko planirao da upada u državne institucije, kao što je to bio slučaj sa zgradom RTS, to neće moći", napisao je Stefanović.

Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović rekao je za N1 da je u zgradi parlamenta noćas bilo 90 odsto narodnih poslanika SNS, a poslanik SNS Srbislav Filipović je na izlasku iz Skupštine rekao da je "noćas radio važne stvari za državu", kao i da će se vratiti.

Otkazivanje redovnih linija za Beograd pred skup

Mediji prenose da se građani okupljaju u Novom Sadu, odakle će svi zajedno doći u Beograd na protest. Kako su u Savetu protesta "Jedan od pet miliona" u Novom Sadu rekli, neće biti organizovanih autobusa, jer je bilo problema sa autoprevoznicima i nisu uspeli da obezbede prevoz.

Lokalni mediji javili su da je prevoznik Autotransport Pančevo ukinuo redovne linije iz tog grada za Beograd, sa objašnjenjem da nema goriva i dovoljno ljudi za obavljanje posla. Pojavile su se i informacije da policija u Pančevu zaustavlja lična vozila i šalje ih na vanredni tehnički pregled, ali je zvaničnik policije iz tog grada to demantovao.

Autoprevoznici koji su trebali da voze gradjane Paraćina na protest "1 od 5 miliona" u Beograd otkazali su prevoz jer su im pretili i ucenjivali ih, izjavio je organizator protesta u Paraćinu Nemanja Jovanović.

Predsednik pokreta Dveri Boško Obradović na svom tviter nalogu napisao je da su u Čačku ukinute redovne autobuske linije za Beograd do 17 časova.

Građani Gornjeg Milanovca krenuli su jutros na protest sa više desetina automobila. Mediji prenose izjave organizatora protesta prema kojima su rekli da su privatni prevoznici u tom gradu dobili "prijateljske sugestije" da ne voze demonstrante 13. aprila u Beograd i da zbog toga nisu uspeli da obezbede autobuse.

I iz Kragujevca građani na protest dolaze automobilima, pošto je, kako tvrde rganizatori protesta iz tog grada, na prevoznike vršen pritisak da ne obezbeđuju organizovan prevoz za Beograd.

Srpska napredna stranka demantovala je navode lidera SZS da su blokirani putevi i ukinute železničke linije.

SNS navodi da su "laži" lidera SzS-a očekivane, jer su "shvatili da će doživeti još jedan debakl u nizu i da gradjani Srbije ne podržavaju njihovo nasilje".

SNS poziva građane na "uzdržanost", a državne organe da osiguraju red i mir na ulicama Beograda i spreče "svaki oblik planiranog nasilja i uništavanja narodne imovine".

Međutim, putnički železnički saobraćaj na teritoriji Srbije odvija se bez zastoja i nema nikakvih poremećaja u funkcionisanju saobraćaja, saopštilo je preduzeće "Infrastrukture železnice Srbije".

"Ni jedan voz na srpskim prugama danas nije zaustavljen i svaka drugačija informacija predstavlja insinuaciju i zlonamerna je", piše u saopštenju.

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac u petak je posle sastanka lidera Saveza za Srbiju najavio je da će na skupu u subotu ujedinjena opozicija izneti zahteve za promene u Srbiji, ali nije želeo da kaže koji su zahtevi, navodeći da će sve biti jasno na protestu na kojem će govoriti opozicioni političari i istaknute javne ličnosti.